Enver Aysever'den Başak Demirtaş'a cinsiyetçi söylemde bulunan zanlı için "Partisini merak etmiyorum" diyen Ahmet Hakan'a: Yavşak!

Gazeteci Enver Aysever, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi ifade kullanan zanlı için “Hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum” diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a "Yavşak, sonucu biliyor çünkü" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili “Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum. Şerefsizin partisi olmaz çünkü. Ben şuna bakarım: Devlet, böyle bir şahıs karşısında nasıl tutum alıyor? Bakılması gereken tek yön burasıdır” görüşünü savundu.

Gazeteci Enver Aysever ise Hakan’ın “Hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum” sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Aysever, “Yavşak, sonucu biliyor çünkü” ifadesini kullandı.

‘Yeşil nokta sembolü'

Paylaşımı yapan hesabın, AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal’ın duyurusunu yaptığı ‘Etik kurallara uyuyorum” anlamına gelen ‘Yeşil nokta’ sembolünü kullandığı görülmüştü.

Ne olmuştu?

Twitter’da ‘Vedat Muti7’ isimli kullanıcı, Başak Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşarak “Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım” ifadesini kullandı. Kullanıcının AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal’ın duyurusunu yaptığı ‘Etik kurallara uyuyorum” anlamına gelen ‘Yeşil nokta’ sembolünü kullandığı görüldü.

Paylaşımın ardından “Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açıldı. ‘Vedat Muti7’ hesabı askıya alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanılmıştı.

Zanlı daha sonra gözaltına alınmıştı.

Hakan da bazı yazılarında 'Yavşak' ifadesini kullanmıştı

Ahmet Hakan yazılarında gündemi değerlendirirken ve girdiği bazı polemikleride 'yavşak' ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Hakan, TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" programında "Mustafa Kemal, Afet İnan'la yatıp kalkıyordu" 'ifade'sini kullanan Yeni Şafak yazarı Mustafa Armağan'a tepki göstermiş, "Delikanlılığı geçtim insanlığa sığmayacak bir yavşaklık" diyen Hakan, "Bu müptezelin tıynetini en iyi anlatan husus şudur: Atatürk’e dil uzatmanın bir bedeli olduğu dönemde susmuş, Atatürk’e dil uzatmanın hiçbir bedeli olmadığında ise bik bik ötmeye başlamıştır" görüşünü dile getirmişti.

Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ortaya çıkan "Hepsi Erdoğan'ın senaryosu mu" sorusuna tepki göstermiş, “Ya bunların hepsi tiyatro, hepsi gündem değiştirme, hepsi başkanlık için' demiyorlar mı? İfrit oluyorum. Tayyip Erdoğan ölse, 'Sırf başkan olmak için öldü abi' diyecek yavşaklar var" demişti.

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