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Ahmet Hakan: İslamcı sağı solu belli biri, tetikçi kıvrak bir yavşak!

"İslamcıyla fikir tartışması yapılır, tetikçi ise üzerinize sadece çamur sıçratır"

25 Nisan 2017 11:06

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da, yani bu Mavi Marmara’daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman tipler var, bunlarla da yolların ayrılması lazım" ifadesinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak "İslamcı mı, tetikçi mi? Tabii ki İslamcı!" dedi. "İslamcı egemen başkasıyken de İslamcıdır. Tetikçi ise egemen kimse orada olur. İslamcıya sırtını dönersin. Tetikçiye karşı ise hep tetikte olursun" ifadesini kullanan Hakan, "İslamcı kıyasıya mücadele edeceğin siyasi hasmın olabilir. Tetikçi ise ne zaman nereden vuracağı belli olmayan kalleştir" diye yazdı. 

Ahmet Hakan'ın "İslamcı mı, tetikçi mi? Tabii ki İslamcı!" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- İslamcı katılsanız da katılmasanız da bir fikir sahibidir... Tetikçi ise sadece sahibinin sesidir.

*

- İslamcıyla fikir tartışması yapılır... Tetikçi ise üzerinize sadece çamur sıçratır...

*

- İslamcı sağı solu, başı sonu belli biridir... Tetikçi ise boz bulanık, kıvrak bir yavşaktır...

*

- İslamcının doğru yanlış idealleri vardır... Tetikçinin ise sahibi ya da sahipleri...

*

- İslamcının elinden, dilinden emin olabilirsin... Tetikçinin ise hiçbir şeyinden...

*

- İslamcı düşüncesini söyler... Tetikçi ise tehdit eder...

*

- İslamcı kendine güvenerek meydan okur... Tetikçi ise ağababalarına güvenerek meydan okur...

*

- İslamcı egemen başkasıyken de İslamcıdır... Tetikçi ise egemen kimse orada olur.

*

- İslamcıya sırtını dönersin... Tetikçiye karşı ise hep tetikte olursun.

*

İslamcı kıyasıya mücadele edeceğin siyasi hasmın olabilir... Tetikçi ise ne zaman nereden vuracağı belli olmayan kalleştir.

 

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