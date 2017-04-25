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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

25 Nisan 2017

Günah keçisi Mitrovic!

Beşiktaş yönetimi bu "şaibeli" transfer için titizlikle "bir keçi" arayışını sürdürmekte!..

Matej Mitrovic’i kadroya almayıp Atınç Nukan’ı sahaya sürmek teknik direktörün seçimidir elbette ki… Ne var ki Atınç Nukan ile Dusko Tosic’in görev yaptığı savunma hattının ciddi açıklar vereceğini kestirememek de teknik direktör için yabana atılmaması gereken hatadır…  

Belirgin; Şenol Güneş, Matej Mitrovic’i Olimpik Lyon maçının ‘günah keçisi’ belirlemiş, ki Beşiktaş yönetimi de bu ‘şaibeli’ transfer için titizlikle ‘bir keçi’ arayışını sürdürmekte diğer yandan!

Olimpik Lyon maçının fiziksel ve zihinsel yorgunluğu mu yoksa Şenol Güneş’in farklı oyun kurgusu mu konuk Adanaspor’a rahat oynayıp,  goller bulma olanağı yarattı? Tartışmak yersiz, Beşiktaş’ta oyuncu tercihleri ve onların görev alanlarındaki değişkenlik konuk ekibinin işini kolaylaştırdı. Dün geceki maç için ‘Ricardo Quaresma’dan önce ve sonra’ tanımı da yapılabilir, yapmak da gerekli zaten…

Anderson Talisca’nın oyunun başında yerini yadırgaması, anlamsız vuruşları Ricardo Quaresma’nın oyuna dahil olmasıyla büyük oranda azaldı. Her ne kadar Gönül Gönül, Quaresma’nın yokluğunda sağ kulvarı kusursuz kullandıysa da Portekizli futbolcu, hedefe gönderdiği ortalarla skora direkt etki eden isim olup çıkıveriyor çoğu kez. Adı ‘istikrar’ ile bütünleşen Atiba Hutchinson’ın yılgınlığına ve yorgunluğunu ise anlayışla yaklaşmalı, Kanadalı futbolcunun yaşı 34 ve de sezon boyunca aksamadığı gibi mükemmel oynadı. Olimpik Lyon maçında aksayan Oğuzhan Özyakup, Adanaspor karşısında da yaratıcılıktan uzak ve silik oyunuyla yine sıradanlaştı.

Dusco Tosic’in yengiyi getiren kafa golü üzerine ahkam kesmeden önce Tolgay Arslan’ın verdiği iki akılcı pasa dikkatle bakmalı! Tolgay Arslan oyunun başında Vincent Aboubakar’ı topla buluşturdu gol, ikinci yarının başında da Anderson Talisca ile buluşturdu yine gol…

Beşiktaş rahat kazanacağı maçı Şenol Güneş’in ‘farklı’ oyun taktiği nedeni ile zora soktu ancak yine de kazandı. Zira, Beşiktaş ligdeki en iyi futbol oynuyor… Şampiyonluk, ‘çantada keklik’ şeklinde de ya sonrası? Lig şampiyonluğu Beşiktaşlıları mutlu etmeye yetecekse  sorun yok, Şenol Güneş bu takıma fazla dahi gelir!..

 

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