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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

TARİH

17 Mayıs 2018

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

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TARİH

20 Nisan 2018

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

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TARİH

19 Mart 2018

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

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TARİH

11 Mart 2018

Lens ve Nihat Kahveci!

Yeni Türkiye'de slogan ‘amaca giden her yol mubahtır' ama Beşiktaş art arda üçüncü şampiyonluğa, ayağına atılan tekmelere karşın şaibesiz şekilde ilerliyor

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TARİH

02 Mart 2018

Memleketin hâli futbola yansıdı!

Her şeyin büyük hızla kirlendiği ortamda futbolun ve futbolcunun temiz kaldığını varsaymak düpedüz ahmaklık olur

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TARİH

21 Şubat 2018

Şenol Güneş devede kulak!

Sevgili Şenol Güneş, senin gücün sadece Caner Erkin'e mi yetiyor?

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TARİH

17 Şubat 2018

Kim haklı, kim haksız?

Şenol Güneş formunu yitirdi… Ya Oğuzhan Özyakup ya da Jeremain Lens’i kullanarak puan kayıplarına zemin hazırlıyor, ardından da kendisini dışında herkesi eleştiriyor

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TARİH

08 Şubat 2018

Spor medyasının utancı!

Malum; Kış Olimpiyat Oyunları’nın 23’üncüsü yarın başlıyor lakin Türkiye'den yalnızca 2 gazeteci Güney Kore'ye gönderiliyor

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TARİH

03 Şubat 2018

Fikret Orman, Şenol Güneş el ele!..

Beşiktaş’ın sorunu Şenol Güneş ve futbolculardan kaynaklanmıyor; sorun...

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TARİH

27 Ocak 2018

Oğuzhan Özyakup'un ‘gizli sözleşmesi!'

Bu tip maçları kazanmak önemlidir, yandaş oyuna değil skora bakar, ki futbolun gerçeğinde de haklılıkları tartışılmaz

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TARİH

22 Ocak 2018

Bize kaç maç kazandırdı ki?

Antalyaspor kendi evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu

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TARİH

24 Aralık 2017

Şenol Güneş’ten önce!..

Sivasspor yenilgisinin ardından ‘Şenol Güneş’i eleştirip, yereceğim’ derken, objektif ve duyarlı irdelemeden ödün vermek ciddi hata olur!

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