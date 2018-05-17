Asena Özkan

TARİH
17 Mayıs 2018
Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..Devamını Oku
TARİH
20 Nisan 2018
Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’Devamını Oku
TARİH
19 Mart 2018
"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "Devamını Oku
TARİH
11 Mart 2018
Yeni Türkiye'de slogan ‘amaca giden her yol mubahtır' ama Beşiktaş art arda üçüncü şampiyonluğa, ayağına atılan tekmelere karşın şaibesiz şekilde ilerliyorDevamını Oku
TARİH
02 Mart 2018
Her şeyin büyük hızla kirlendiği ortamda futbolun ve futbolcunun temiz kaldığını varsaymak düpedüz ahmaklık olurDevamını Oku
TARİH
21 Şubat 2018
Sevgili Şenol Güneş, senin gücün sadece Caner Erkin'e mi yetiyor?Devamını Oku
TARİH
17 Şubat 2018
Şenol Güneş formunu yitirdi… Ya Oğuzhan Özyakup ya da Jeremain Lens’i kullanarak puan kayıplarına zemin hazırlıyor, ardından da kendisini dışında herkesi eleştiriyorDevamını Oku
TARİH
08 Şubat 2018
Malum; Kış Olimpiyat Oyunları’nın 23’üncüsü yarın başlıyor lakin Türkiye'den yalnızca 2 gazeteci Güney Kore'ye gönderiliyorDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2018
Beşiktaş’ın sorunu Şenol Güneş ve futbolculardan kaynaklanmıyor; sorun...Devamını Oku
TARİH
27 Ocak 2018
Bu tip maçları kazanmak önemlidir, yandaş oyuna değil skora bakar, ki futbolun gerçeğinde de haklılıkları tartışılmazDevamını Oku
TARİH
22 Ocak 2018
Antalyaspor kendi evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduDevamını Oku
TARİH
24 Aralık 2017
Sivasspor yenilgisinin ardından ‘Şenol Güneş’i eleştirip, yereceğim’ derken, objektif ve duyarlı irdelemeden ödün vermek ciddi hata olur!Devamını Oku
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