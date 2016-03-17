Ahmet Hakan: Sosyal medyanın yavşak trolleri Twitter'ı 'tecavüzcü dostu Ahmet Hakan' mesajıyla donattı!

Karaman’da 8 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin 5 ay boyunca Ensar Vakfı’nda çalışmış olması nedeniyle vakfın suçlanamayacağını savunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine yönelik sosyal medyadaki eleştirilere ağır ifadelerle cevap verdi. "Sosyal medyanın yavşak trolleri, Twitter’ı 'Tecavüzcü Dostu Ahmet Hakan' mesajıyla donatmışlar" diyen Hakan, "Bunlar alçak, yalancı, rezil ve kepazeler" tepkisini gösterdi.

"Ensar Vakfı’nın bünyesinde yer alıp da Karaman’daki olayla zerre kadar ilgisi olmayan binlerce insana 'çocuk tecavüzcüsü' denmesine tabii ki itiraz edeceğim" diyen Ahmet Hakan, "Dün benim için yürüttüğünüz alçak kampanya bu yaptığınızla aslında yeri geldiğinde 'Akit' denilen mecradan da 'Ak trol' denilen tiplerden de bin kat daha rezil kepaze olabileceğinizi gösterdiniz" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Teröristi sevindirmeyelim" başlığıyla yayımlanan (17 Mart 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Rezil kepaze herifler

Ensar Vakfı’nın Karaman Şubesi’nde 2013 yılında beş ay süreyle görev yapan bir gönüllünün çocuk tecavüzcüsü çıkması üzerine...

Yuh! Çocuk tecavüzcüsü Ensar Vakfı!

Ensar Vakfı derhal kapatılsın!

Suç şahsi değildir, suçlu Ensar Vakfı’dır!

Falan diye tepinmediğim, hatta bu şekilde tepinenlere net biçimde karşı çıktığım için...

Sosyal medyanın yavşak trolleri, Twitter’ı “Tecavüzcü Dostu Ahmet Hakan” mesajıyla donatmışlar.

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Bu alçak, bu yalancı, bu rezil, bu kepaze trollere şunları söylemek isterim:

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Ensar Vakfı’nın bünyesinde yer alıp da Karaman’daki olayla zerre kadar ilgisi olmayan binlerce insana “çocuk tecavüzcüsü” denmesine tabii ki itiraz edeceğim. Ancak Akit’in falan yapabileceği böyle bir alçaklığa tabii ki göz yummayacağım.

“Çocuk tecavüzü” gibi iğrenç bir suçun peşini asla bırakmam. Bu iğrenç suçu işleyenin de bu suça göz yumanın da yakasına yapışırım. Ama tecavüzü fırsat bilip bunun üzerinden genelleme yaparak siyaseten karşı olunan kişi ve kurumlara kalleşlik yapılmasının da karşısında olurum.

İki dakika düşünün: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden bir tecavüzcü çıksa... Bunun üzerine “Ak trol” denilen tipler aynı sizin yaptığınızı yapsalar ve ortalığı “Tecavüzcü çağdaş yaşamcılar” diye mesajlara boğsalar... Ne dersiniz? Sizin Ensar Vakfı’na yaptığınızın bundan ne farkı var?

Dün benim için yürüttüğünüz alçak kampanyaya gelince: Bu yaptığınızla aslında yeri geldiğinde “Akit” denilen mecradan da “Ak trol” denilen tiplerden de bin kat daha rezil kepaze olabileceğinizi gösterdiniz.

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Madem potansiyeliniz bu... Madem “Ak trol”lerden, Akit’ten falan farkınız yok.

Ne diye bize hakkaniyetli, medeni, düşünen, karıncaezmez, demokrat insan pozları kesiyorsunuz ki?

Yok işte birbirinizden farkınız.

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