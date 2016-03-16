T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan, Karaman'daki tecavüz skandalını yazdı: Ensar Vakfı'na neden vuruluyor; hani suçun şahsiliği?

Karaman'da bir öğretmen 8 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı

16 Mart 2016 17:21

Ahmet Hakan, Karaman’da 8 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin 5 ay boyunca Ensar Vakfı’nda çalışmış olması nedeniyle vakfın suçlanamayacağını söyledi. Hakan, yaşanan olayın “insanı öfkeden delirtecek bir alçaklık” olduğunu söylerken, “Ensar vakfına vurmak, kapatılmasını istemek, hedefe koymak doğru mu? E hani suçun şahsiliği ilkesi vardı?” diye sordu.

Hakan’ın bugün (16 Mart 2016) Hürriyet’te “Bir şey yapmalı” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

 Ensar Vakfı’na yapılanlara karşı çıkalım

ENSAR Vakfı’nın Karaman’daki temsilciliğinde 5 ay gönüllü öğretmenlik yapan bir öğretmen, erkek çocuklara tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış.

*

İnsanı öfkeden delirtecek bir alçaklık...

En rezil, en aşağılık, en yüz kızartıcı suç...

Ne desek az.

*

Fakat bu olay üzerine Ensar Vakfı’na yüklenmek, Ensar Vakfı’na vurmak, Ensar Vakfı’nın kapatılmasını istemek, Ensar Vakfı’nı hedefe koymak doğru mu?

*

Şu sorulara lütfen elimizi vicdanımıza koyarak cevap verelim:

*

Bir solcu, bir kadını taciz ettiğinde... “Solcu tacizci” mi diyeceğiz?

*

Kayseri’de bir genç kızı intihara sürükleyen öğretmen solcu imiş... Ne yani? Şimdi buradan yola çıkarak çok çirkin ve çok haksız genellemelere mi imza atacağız?

*

Çok sevdiğimiz, iftihar ettiğimiz bir dernek ya da vakıfta çalışan binlerce gönüllüden biri aşağılık bir suça bulaştığında... O dernek ya da vakfı topyekûn hedefe mi koyacağız?

*

E hani suçun şahsiliği ilkesi vardı? E hani bir insanın işlediği suçtan dolayı ailesi bile suçlanamazdı? Söz konusu sevmediğimiz bir vakıf olunca... Bu ilkeleri unutacak mıyız?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

 

ETİKETLER

karamantecavüzensar vakfıöğretmenahmet hakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24