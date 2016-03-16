Ahmet Hakan, Karaman'daki tecavüz skandalını yazdı: Ensar Vakfı'na neden vuruluyor; hani suçun şahsiliği?

Ahmet Hakan, Karaman’da 8 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin 5 ay boyunca Ensar Vakfı’nda çalışmış olması nedeniyle vakfın suçlanamayacağını söyledi. Hakan, yaşanan olayın “insanı öfkeden delirtecek bir alçaklık” olduğunu söylerken, “Ensar vakfına vurmak, kapatılmasını istemek, hedefe koymak doğru mu? E hani suçun şahsiliği ilkesi vardı?” diye sordu.

Hakan’ın bugün (16 Mart 2016) Hürriyet’te “Bir şey yapmalı” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ensar Vakfı’na yapılanlara karşı çıkalım

ENSAR Vakfı’nın Karaman’daki temsilciliğinde 5 ay gönüllü öğretmenlik yapan bir öğretmen, erkek çocuklara tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış.

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İnsanı öfkeden delirtecek bir alçaklık...

En rezil, en aşağılık, en yüz kızartıcı suç...

Ne desek az.

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Fakat bu olay üzerine Ensar Vakfı’na yüklenmek, Ensar Vakfı’na vurmak, Ensar Vakfı’nın kapatılmasını istemek, Ensar Vakfı’nı hedefe koymak doğru mu?

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Şu sorulara lütfen elimizi vicdanımıza koyarak cevap verelim:

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Bir solcu, bir kadını taciz ettiğinde... “Solcu tacizci” mi diyeceğiz?

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Kayseri’de bir genç kızı intihara sürükleyen öğretmen solcu imiş... Ne yani? Şimdi buradan yola çıkarak çok çirkin ve çok haksız genellemelere mi imza atacağız?

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Çok sevdiğimiz, iftihar ettiğimiz bir dernek ya da vakıfta çalışan binlerce gönüllüden biri aşağılık bir suça bulaştığında... O dernek ya da vakfı topyekûn hedefe mi koyacağız?

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E hani suçun şahsiliği ilkesi vardı? E hani bir insanın işlediği suçtan dolayı ailesi bile suçlanamazdı? Söz konusu sevmediğimiz bir vakıf olunca... Bu ilkeleri unutacak mıyız?

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