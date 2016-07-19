Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan ölse, "Sırf başkan olmak için öldü abi" diyecek yavşaklar var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ortaya çıkan "Hepsi Erdoğan'ın senaryosu mu" sorusuna tepki gösterdi. Hakan, “Ya bunların hepsi tiyatro, hepsi gündem değiştirme, hepsi başkanlık için' demiyorlar mı? İfrit oluyorum. Tayyip Erdoğan ölse, 'Sırf başkan olmak için öldü abi' diyecek yavşaklar var" dedi.

"TRT basılmış, bildiri okunmuş, Cunta ortaya çıkmış, F-16’lar tepede, Köprülerde katliam yapılmış, Meclis bombalanmış, Genelkurmay Başkanı rehin alınmış, Kuvvet komutanlarının akıbeti belirsiz hale gelmiş, Kimin kazanacağının belirsizleştiği anlar yaşanmış, Herif hâlâ ağzını eğerek, 'Bunların hepsi tiyatro' diyor" ifadesini kullanan Hakan, "Ne tiyatrosu be, sensin tiyatro" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "Ne tiyatrosu be!" başlığıyla yayımlanan (19 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karşıma geçmiş yılışık bir şekilde...

“Ya bunların hepsi tiyatro... Hepsi gündem değiştirme... Hepsi başkanlık için...” demiyorlar mı?

İfrit oluyorum.

*

Tayyip Erdoğan ölse...

“Sırf başkan olmak için öldü abi” diyecek yavşaklar var.

*

TRT basılmış... Bildiri okunmuş... Cunta ortaya çıkmış... F-16’lar tepede... Köprülerde katliam yapılmış... Meclis bombalanmış... Genelkurmay Başkanı rehin alınmış... Kuvvet komutanlarının akıbeti belirsiz hale gelmiş... Kimin kazanacağının belirsizleştiği anlar yaşanmış...

*

Herif hâlâ ağzını eğerek...

“Bunların hepsi tiyatro” diyor.

*

Buna karşı söylenecek sadece şu üç şey var:

- BİR: Ne tiyatrosu ulan.

- İKİ: Sensin tiyatro.

- ÜÇ: Bir yürü git.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de "Gülen iade edilmeli" desin

CHP, MHP, HDP... Üçü de çok güzel bir sınav verdi. Üçü de demokrasiden yana saf tuttu.

*

Üç partimizin de ortaklaşması gereken bir konu daha var:

Fethullah Gülen’in iade talebine omuz vermek.

Cenazede okumuşlara laf sokan imam

Erol Olçok’un cenaze namazını kıldıran imam...

“Okumuşların şerrinden bizi koru yarabbi” demiş.

*

Erol Olçok yaşasaydı...

“İşte bu hiç olmadı hoca” derdi o imama...

Fethullah için nasıl bir belge istiyorsun Kerry?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesinin istenmesi üzerine...

“Nerede Fethullah Gülen’in darbeci olduğunun belgesi?” diye yanıt vermiş.

*

Nasıl bir belge istiyor olabilir ki John Bey?

*

Fethullah Gülen’in “Ey ordudaki uyuyan hücrelerim! Uyanınız ve F-16’larınızla vurunuz!” falan diye yazılı bir emrini mi görmek istiyor?

*

Ya da...

Fethullah Gülen’in kendi elleriyle generallere, albaylara, binbaşılara, yarbaylara haşhaş içirmesi anının görüntülerini mi görmek istiyor?

*

Kendi ülkelerinin güvenliğine en küçük sekte vurma potansiyeli taşıyan şahısları dünyanın dört bir yanından derdest ederlerken “belge” akıllarının ucundan geçmez.

Ama sıra Türkiye’nin güvenliğinin en büyük tehdidi olduğu artık gün gibi aşikâr olan şahsa gelince “belge” diye tuttururlar?

*

Oysa elde belge falan da yok değil hani...

*

- Mesela halkın üzerine sürülen tanklar var.

- Mesela tepemizde uçurulan F-16’lar var.

- Mesela bombalanmış bir Meclis var.

- Mesela Erol Olçok ve oğlunun cesedi var.

- Mesela kan var, katliam var.

- Mesela Haşhaşi usulü çılgınlık var.

Bütün bunların üstünde...

Fethullah’ın adamlarına yönelik olarak verdiği “Gizlenin, kendinizi belli etmeyin, zamanı gelince ortaya çıkın” talimatı var.

*

Alın size kapı gibi belge John Bey!

Hadi döndürün helikopterlerinizi Pensilvanya’nın tepesinde.