Engin Altan Düzyatan'dan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödül töreninde yaşananlar hakkında konuştu. Düzyatan, Özür dilerken kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çeken sunucu Okan Bayülgen için "Okan Bayülgen'den beklenilen sözlerdi. Onun tarzında bir cevaptı" dedi.

'Diriliş Ertuğrul'a verilen 'En iyi dizi' ödülünü almak için sahneye çıkan ekip, hostesin yanlış yönlendirmesi sonucu teşekkür konuşması yapamamıştı. Bunun üzerine ödülün iade edildiği açıklanmıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT World açılış konuşmasında “Aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Diriliş'in yapımcısına söyledim; bu millet sizi bağrına bastı, onlar basmasa ne yazar” sözleriyle diziye destek verdi. Okan Bayülgen'in diziyle dalga geçen konuşmasına da değinen Erdoğan, "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" dedi.

.Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na konuşan Okan Bayülgen "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” açıklaması yapmıştı.