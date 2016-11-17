'Altın Kelebek' krizi, Diriliş Ertuğrul'un reytinglerine nasıl yansıdı?

Altın Kelebek Ödülleri’nde yaşanan kriz, TRT 1'de yayınlanan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un reytinglerine 'artış' olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta Total'de 10.12 izlenme oranıyla birinci olan dizi, bu hafta 11.42'i yakalayarak zirvedeki yerini korudu.

AB grubunda 15.20 izlenme oranıyla rakiplerini açık ara geride bırakan dizi, ABC grubunda ise 16.00 oranını yakaladı.

​​43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Dizi' dalında ödül kazanan Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner, "kendilerine teşekkür etme imkânı dahi verilmediği" gerekçesiyle aldığı ödülü yere atmıştı.

Programın sunucusu Okan Bayülgen, yaşanan kriz üzerine ekipten 'alaycı' bir şekilde özür dilemişti. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyada ödülü iade ettiklerini açıklamıştı.

Okan Bayülgen, krizin ardından yaptığı ikinci açıklamada "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” ifadesini kullanmıştı.

Diriliş Ertuğrul'u Star TV'de yayınlanan 'Kara Sevda', Show Ana Haber ve FOX TV'de yayınlanan 'NO:309' dizisi takip etti. Yayınlandığı her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren Kanal D dizisi Poyraz Karayel ise ilk 10'da yer almadı.