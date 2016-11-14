Diriliş Ertuğrul ekibi Doğan Medya'nın verdiği ödülü yere attı

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner, kendilerine teşekkür etme imkanı dahi verilmediği gerekçesiyle aldığı ödülü yere attı. Programın sunucusu Okan Bayülgen, yaşanan kriz üzerine ekipten 'alaycı' bir şekilde özür diledi. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü iade ettiklerini açıkladı.

'En İyi Dizi' ödülü olan Diriliş Ertuğrul'un oyuncularından Güner, Instagram hesabından şu fotoğrafı ve notu paylaştı:

"3 sezondur sadece kendi gününün degil ayin en çok izlenen dizisine mecburen ödül verdiler.. mecburen diyorum çünkü cayir cayir en iyi oyuncu en iyi yapim en iyi yönetimde bizim hakkimiz ama onlardan degiliz yabugüne kadar vermediler bugünde yarim agiz verdiler ve mikrofon bile uzatmadan kulisin yolunu gösterdiler.. her carsamba raitingde gösteriyoruz hak ettigimiz degeri aslinda anlayana.. bu ödülün degeri fotografta! Pabucum daha degerli su an.

Bayülgen'den açıklama

Komedyen Okan Bayülgen, kendilerine konuşma imkanı verilmemesinin sebebi olarak bir hostesi gösterdi ve 'alaycı' bir şekilde ekipten özür diledi. Bayülgen'in açıklaması şöyle:

Ödül iade edildi

Bayülgen'in açıklamasından sonra dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, bir açıklama yayınlayarak ödülün iade edildiğini duyurdu. Bozdağ'ın Facebook üzerinden yaptığı açıklama şöyle: