Okan Bayülgen'den Diriliş Ertuğrul açıklaması: Kimseyi kırmayı istemedim, özür dilerim!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Altın Kelebek Ödül töreninde yaptığı konuşma ile çok tartışılan sunucu Okan Bayülgen ile konuştu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisine yaptığı yorumlarla gündeme gelen Okan Bayülgen, "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” dedi.

Okan Bayülgen, son olarak “Bu millet sizi bağrınıza basmış, onlar bassa ne yazar, basmasa ne yazar” sözleriyle diziye destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadeleriyle eleştirilmişti.

Cengiz Semercioğlu'nun "Seyirci bu töreni beğendi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölüm şöyle:

Altın Kelebek’te Diriliş ekibiyle birlikte yaşadığımız, talihsiz bir canlı yayın kazasından başka bir şey değildi.

Bu kazayı başka yere çekmeye çalışanlar, bunun üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar oldu elbette.

Alt tarafı bir ödül töreni arkadaşlar bu, buradan toplumsal meseleler, gizli ajandalar, komplo teorileri çıkarmanıza inanın gerek yok.

Zaten tüm bu tartışmaların dışında olup evinde töreni keyifle izleyen seyircinin büyük beğenisini kazandı tören.

Nereden mi biliyorum? Ratinglerden.

Aşağıda rakamları vereceğim ama bu Diriliş meselesiyle ilgili son bir şey söylemeliyim. Bir canlı yayın kazası yaşadık, Diriliş ekibi teşekkür konuşmasını yapamadı.

Neyi isterseniz onun üzerine yemin ederim ki planlanmış, hesaplanmış bir şey yoktu ortada.

Bunun hata olduğunu da kabul ettik. Diriliş ekibini tekrar sahneye çağırdık teşekkür konuşması yapmaları için.

Çıkmak istemediler.

Okan da sahneye çıkıp o eleştirilen özür konuşmasını yaptı.

Keşke öyle yapmasaydı, keşke “Diriliş’çiler teşekkür konuşmalarını yapamadı, kendilerinden özür diliyoruz” deseydi sadece.

İşi şakaya vurmak, espiri yapmak yerine ciddi, düz bir özür dileseydi, herkes mutlu olacaktı.

Okan’la konuştum, kendisi de ortaya çıkan tablodan çok üzgün.

“Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz.

Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” dedi. Ben bu konuyla ilgili kuliste neler yaşadığımızı dün ayrıntılarıyla yazdım.

O yazı için bile “Cengiz Semercioğlu dizinin reklam için ödülü geri verdiğini ima etti” diye haber yaptı Güneş gazetesi.

Yapmayın arkadaşlar.

14 rating alan Diriliş Ertuğrul’un böyle bir reklama ihtiyacı mı var?..

Böyle bir şeyi ima ettiğimi nasıl söyleyebilirsiniz?..

Diriliş Ertuğrul’un ilk günden beri başarısını teslim etmiş bir adamım..

Altın Kelebek toplantılarında Diriliş’in ödül kazanmasının iyi olduğunu en çok söyleyen benim.

Daha bir ay önce dizi setine gitmek, röportajlar yapmak için Diriliş Ertuğrul ekibiyle konuşmuş biriyim.

Tüm bunlar ortadayken arkadaşlarımla planlayıp Diriliş’e söz hakkı vermeyerek kumpas kuracağız ha. Sonra kalkıp reklam için ödülü iade ettiler diyeceğim ha.

Yapmadığımız, yapmayı aklımızın ucundan geçirmediğimiz şeylerle eleştirmeyin bizi.

Ödül törenini beğenmeyin, akışı eleştirin, o hak etti bu hak etmedi deyin, organizasyonu yerden yere vurun, Diriliş’e ayıp oldu deyin.

Bunların hepsine varız.

Ama bir tek “o tarafın dizisi- bu tarafın dizisi” ayrımına yokuz.