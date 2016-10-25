T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu kalp krizi geçirdi

Erden Alkan'ın operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığı bildirildi

25 Ekim 2016 20:44

Diriliş Ertuğrul'da "Candar Bey" rolünü oynayacak olan Erden Alkan, kalp krizi geçirdi.

NTV'nin haberine göre, TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 3. sezonunda dahil olan oyunculardan olan ve Candaroğulları Beyliği'nin Candar Bey'i karakterine hayat veren usta oyuncu Erden Alkan evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Alkan'ın operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Alkan'ın dizide oynayacağı karakter ise şöyle: Çavdaroğlu Obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş bir Aslen Tatar olan bir Türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir.

 

ETİKETLER

Diriliş ErtuğruloyuncuErden Alkankalp krizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24