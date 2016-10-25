Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu kalp krizi geçirdi

Diriliş Ertuğrul'da "Candar Bey" rolünü oynayacak olan Erden Alkan, kalp krizi geçirdi.

NTV'nin haberine göre, TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 3. sezonunda dahil olan oyunculardan olan ve Candaroğulları Beyliği'nin Candar Bey'i karakterine hayat veren usta oyuncu Erden Alkan evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Alkan'ın operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Alkan'ın dizide oynayacağı karakter ise şöyle: Çavdaroğlu Obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş bir Aslen Tatar olan bir Türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir.