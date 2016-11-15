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Star yazarından 'Diriliş Ertuğrul' ekibine: Fethullah'ı öveceğinizi bilseler, çıkış kapısını göstermezlerdi

"Diriliş-Ertuğrul' dizisinin yapımcılarının gazası mübarek olsun"

15 Kasım 2016 12:16

Star yazarı Ahmet Kekeç, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner'in "kendilerine teşekkür etme imkanı dahi verilmediğini" iddia ederek ödülünü yere atmasıyla ilgili olarak "Fetullah övücülüğü yapacağınızı bilselerdi size çıkış kapısını göstermeyeceklerdi, ucuz şovmenlerine 'İzlemedim ama ilk fırsatta izleyeceğim, her gün izleyeceğim, mütemadiyen izleyeceğim' türünden sulu konuşmalar yaptırmayacaklardı ve verdikleri kıytırık ödülü televizyon röportajlarıyla destekleyeceklerdi" görüşünü savundu.

 

Ahmet Kekeç'in "Gitmeyin bu adamların ödül törenlerine!" başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Daha ilk saniyeden itibaren kendini ele veren bir “tahfif ve küçümseme” çabası... 

Kurgulanmış “körler-sağırlar” platformuna (başka seçenekleri olmadığı halde) lütfen davet ediyorlar, ödülünü “lütfen” veriyorlar, konuşma yapmana müsaade etmeden kapıyı gösteriyorlar. (“Diriliş-Ertuğrul” dizisinin yapımcılarına bu muameleyi reva gördüler. Büyük bir terbiyesizlik yaptılar.)

Gitmeyin bu adamların körler-sağırlar platformuna...

Size “verilmiş gibi” yapılan ödülleri kabul etmeyin...

Fatih Portakal diye bir adamın ödül aldığı ve terör örgütü propagandası yaptığı bir gecede işiniz ne?

Fetullah övücülüğü yapacağınızı bilselerdi size çıkış kapısını göstermeyeceklerdi, ucuz şovmenlerine “İzlemedim ama ilk fırsatta izleyeceğim, her gün izleyeceğim, mütemadiyen izleyeceğim...” türünden sulu konuşmalar yaptırmayacaklardı ve verdikleri kıytırık ödülü televizyon röportajlarıyla destekleyeceklerdi.

Neyse ki, “netice” iyi oldu.

Ödül, usulü dairesinde sahibine iade edildi.

Bu nedenle, “Diriliş-Ertuğrul” dizisinin yapımcılarını kutluyorum ve “gazaları mübarek olsun” diyorum...

 

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Diriliş ErtuğrulEngin Altan DüzyatanAhmet KekeçAltın KelebekPantene

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