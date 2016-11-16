"Kriz yaratan Diriliş Ertuğrul için TRT bölüm başına 1 milyon 100 bin lira ödüyor"

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, 'En İyi Dizi' dalında kazandığı ödülü, teşekkür konuşmasına izin verilmediği gerekçesiyle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından geri vermesiyle gündeme gelen Diriliş Ertuğrul'a TRT'nin bölüm başı 1 milyon 100 bin lira bütçe ayırdığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da TRT World kanalının lansman tanımıtımında Diriliş Ertuğrul krizine ilişkin "Aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Diriliş'in yapımcısına söyledim; bu millet sizi bağrına bastı, onlar basmasa ne yazar" yorumunu yapmıştı.

Bu yıl 3. sezonuna devam eden Diriliş Ertuğrul, ekrana geldiği çarşamba günleri reytinglerde zirvede yer alıyor.

TBMM KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, konuyla ilgili 26 Haziran 2016 tariginde TRT'nin film, dizi ve çizgi film projelerine ilişkin "Bilal Erdoğan’ın arkadaşı TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren’in tavsiyesi ile kanalla çalışmaya başlayan Diriliş dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’a da bölüm başı 1 milyon 100 bin lira ücret ödeniyor. TRT’nin zenginleştirdiği isimlerin listesi böyle uzayıp gidiyor" demişti.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Diriliş Ertuğrul dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve ekibinin konuşmasına izin verilmemesi üzerine başlayan krize dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da "Aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Diriliş'in yapımcısına söyledim; bu millet sizi bağrına bastı, onlar basmasa ne yazar" sözleriyle katılmıştı.

Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner, kendilerine teşekkür etme imkanı dahi verilmediği gerekçesiyle aldığı ödülü yere atmıştı. Programın sunucusu Okan Bayülgen, yaşanan kriz üzerine ekipten 'alaycı' bir şekilde özür dilemişti. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü iade ettiklerini açıklamıştı.