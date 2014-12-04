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Sağlık

Engellilere işaret dili bilen doktorlar bakacak

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktor ve hemşireler gönüllü olarak işaret dili eğitimi aldı

04 Aralık 2014 16:44

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme engelli hastalara işaret dili bilen doktor ve hemşireler bakacak. Hastanede işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla doktor, hemşire ve bilgi işlem görevlilerine işaret dili eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, hastane yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, ülke genelinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Zengin, Türkiye'de yaklaşık 3 milyonun üzerinde işitme sorunu yaşayan vatandaş bulunduğunu dile getirerek, bunların önemli bir kısmının modern tedavi teknikleri kullanılarak işitebildiğini kaydetti. Zengin, yaklaşık 100 binin ise bu imkana kavuşamadığını vurguladı.

 

Gönüllü olarak eğitim aldılar

 

İşaret dilinin etkili bir şekilde kullanılmasının önemine değinen Zengin, işitme engelli vatandaşların sağlık sorunları yaşadığında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için hastanede işaret dili eğitim programı başlattıklarını söyledi. Zengin, şunları kaydetti:

"Gönüllük esasına dayanan programa çalışanlarımız büyük ilgi gösterdi. İşaret dili eğitim programına hekim, hemşire, idari memur, bilgi işlem çalışanı olmak üzere yaklaşık 80 kişi başvurdu. Başvuru yapanlar 40 saatlik eğitim programından geçirildi ve hastanede düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Hastanemize müracaat eden kalıcı işitme engelli vatandaşlara artık daha iyi hizmet vereceğiz."

 

'Artık çok rahat iletişim kurabiliyoruz'

 

İşaret dili eğitimi alan hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi Hayriye Ersoy, eğitimin ardından işitme engellilere artık daha fazla yardımcı olduklarını söyledi.

Eğitimden önce hastaların kendilerine soru sorduklarında cevap veremediklerini anlatan Ersoy şunları söyledi:

"Eskiden kalem kağıtla anlaşmaya çalışırken şu anda onlarla çok rahat iletişim kurabiliyoruz. İşitme engelli vatandaşlar gönül rahatlığıyla gelebilirler hastanemize. Hepimiz burada ekibiz, arkadaşlarımız onları en iyi şekilde yönlendirecektir."

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