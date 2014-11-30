Engelliler bugün sokağa çıkıyor: Ya hepimiz engelliyiz, ya hiçbirimiz

3 Aralık Dünya Engelli Hakları Günü nedeniyle engelliler bu gün saat Taksim Meydanı'na çıkıyor. 44 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılacak olan eylemin amacı ise engellilerin sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek.

Türkiye’deki engellilerin sistemden kaynaklı mağduriyet yaşadığını söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Turhan Hançerli yaşadıkları sıkıntıları şu şekilde anlattı:

"Engelli vatandaşlar olarak en büyük sıkıntıyı Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde (SUT) yaşıyoruz. SUT’da aleyhimize olan ve bizi zor durumda bırakan birçok madde bulunuyor. İkinci büyük engel ise hizmete erişimde yaşanıyor. Engelliler mevcut sistem içerisinde sağlık ve sosyal hizmetlere erişmekte zorlanıyor. Mesela bir engelli için tekerlekli sandalye en doğal haktır. Ancak engelliler tekerlekli sandalye alırken bile sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla tekerlekli sandalyeler ‘mavi kapak’ projesi gibi projelerle temin ediliyor.”

‘Özel bir uygulama istemiyoruz’

Engellilerin yaşadığı sıkıntıların bütün toplumun ortak sorunu olduğunu belirten Hançerli sözlerine şu şekilde devam etti:

"Engelliler için sürekli farklı projeler yapılmak isteniyor. Oysa bizim yaşadığımız sorunlar toplumun her kesiminden insanların yaşadığı sorunlardır. Toplum için kolaylaştırıcı projeler yapılırsa bizim de önümüzdeki engeller ortadan kaldırılmış olur. Bizim için faydalı olan projeler bütün toplum için faydalı olacak projelerdir. Mesela bir rampa düşünün. Eğer bu rampa alçak ise hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı vatandaşlar bundan faydalanır. Dolayısıyla sadece kendimiz için ekstra bir şey istemiyoruz. İşte bu farkındalığı yaratmak için bugün saat 14.00’da Galatasaray Lisesi önünde buluşup Taksim Meydanı’na çıkacağız."

Bugün saat 14.00'de Taksim'de yapılacak yürüyüşe katılacak sivil toplum kuruluşları şunlar:

Engelli Hakları Forumu

Engelli Hakları Atölyesi

Türkiye Sakatlar Derneği

Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

Engelli ve Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği

Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği

Diabetliler ve Engelliler Derneği

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Umut Işığı Zihinsel Engelliler Otizimlileri Destekleme Derneği

Engelsiz Pedal Derneği

Engelliler Biz Platformu

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Kent Savunması

Kuzey Ormanları Savunması

Pangea Ekoloji

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Kamusal Sanat Laboratuarı

LİSTAG (LGBTİ Aileleri ve Yakınları Grubu)

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Okuluma Dokunma Koordinasyonu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği)

Politeknik

KESK İstanbul Şubeler Platformu

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği