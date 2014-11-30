Engelliler bugün sokağa çıkıyor: Ya hepimiz engelliyiz, ya hiçbirimiz

3 Aralık Dünya Engelli Hakları Günü nedeniyle engelliler bu gün saat Taksim Meydanı'na çıkıyor. 44 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılacak olan eylemin amacı ise engellilerin sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek.
Türkiye’deki engellilerin sistemden kaynaklı mağduriyet yaşadığını söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Turhan Hançerli yaşadıkları sıkıntıları şu şekilde anlattı:
"Engelli vatandaşlar olarak en büyük sıkıntıyı Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde (SUT) yaşıyoruz. SUT’da aleyhimize olan ve bizi zor durumda bırakan birçok madde bulunuyor. İkinci büyük engel ise hizmete erişimde yaşanıyor. Engelliler mevcut sistem içerisinde sağlık ve sosyal hizmetlere erişmekte zorlanıyor. Mesela bir engelli için tekerlekli sandalye en doğal haktır. Ancak engelliler tekerlekli sandalye alırken bile sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla tekerlekli sandalyeler ‘mavi kapak’ projesi gibi projelerle temin ediliyor.”
‘Özel bir uygulama istemiyoruz’
Engellilerin yaşadığı sıkıntıların bütün toplumun ortak sorunu olduğunu belirten Hançerli sözlerine şu şekilde devam etti:
"Engelliler için sürekli farklı projeler yapılmak isteniyor. Oysa bizim yaşadığımız sorunlar toplumun her kesiminden insanların yaşadığı sorunlardır. Toplum için kolaylaştırıcı projeler yapılırsa bizim de önümüzdeki engeller ortadan kaldırılmış olur. Bizim için faydalı olan projeler bütün toplum için faydalı olacak projelerdir. Mesela bir rampa düşünün. Eğer bu rampa alçak ise hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı vatandaşlar bundan faydalanır. Dolayısıyla sadece kendimiz için ekstra bir şey istemiyoruz. İşte bu farkındalığı yaratmak için bugün saat 14.00’da Galatasaray Lisesi önünde buluşup Taksim Meydanı’na çıkacağız."
Bugün saat 14.00'de Taksim'de yapılacak yürüyüşe katılacak sivil toplum kuruluşları şunlar:
Engelli Hakları Forumu
Engelli Hakları Atölyesi
Türkiye Sakatlar Derneği
Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Engelli ve Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği
Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
Diabetliler ve Engelliler Derneği
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Umut Işığı Zihinsel Engelliler Otizimlileri Destekleme Derneği
Engelsiz Pedal Derneği
Engelliler Biz Platformu
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Kent Savunması
Kuzey Ormanları Savunması
Pangea Ekoloji
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
Kamusal Sanat Laboratuarı
LİSTAG (LGBTİ Aileleri ve Yakınları Grubu)
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Okuluma Dokunma Koordinasyonu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği)
Politeknik
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği