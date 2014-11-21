Görme engellilerin yürüyüş bandına, Karayolları'ndan 'dur' tabelası

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, kaldırımda görme engelliler için kabartma taşlarla yapılan yürüyüş yolunun üzerine konulan ’Dur’ yazılı tabela tepki çekti.

Karayolları’nın, Ereğli ile Gülüç beldesi arasındaki yolda yaptığı bakım onarım çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenen kaldırıma, görme engelliler için yürüyüş bandı yapıldı.



DHA'nın haberine göre, Karayolları, kaldırımın orta bölümünde kabartmalı kaldırım taşları ile yapılan yarım metrelik yürüyüş yolunun ortasına ’Dur’ tabelası dikti.



Sürücüleri uyarmak amacıyla konulan tabela şaşkınlık yarattı. Kabartmalı taşları takip ederek yürüyen bir engellenin çarparak yaralanmasına yol açabilecek tabela, çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Elmatepe Mahallesi Muhtarı Muammer Arslan, Karayolları ekiplerinin görme engelliler için yapılan kaldırıma tabela dikmesine anlam veremediğini söyledi. Arslan, yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.