T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görme engellilerin yürüyüş bandına, Karayolları'ndan 'dur' tabelası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görme engelliler için kaldırıma yapılan yürüyüş bandına 'dur' tabelası konuldu

21 Kasım 2014 21:55

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, kaldırımda görme engelliler için kabartma taşlarla yapılan yürüyüş yolunun üzerine konulan ’Dur’ yazılı tabela tepki çekti.

Karayolları’nın, Ereğli ile Gülüç beldesi arasındaki yolda yaptığı bakım onarım çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenen kaldırıma, görme engelliler için yürüyüş bandı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Karayolları, kaldırımın orta bölümünde kabartmalı kaldırım taşları ile yapılan yarım metrelik yürüyüş yolunun ortasına ’Dur’ tabelası dikti.

Sürücüleri uyarmak amacıyla konulan tabela şaşkınlık yarattı. Kabartmalı taşları takip ederek yürüyen bir engellenin çarparak yaralanmasına yol açabilecek tabela, çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Elmatepe Mahallesi Muhtarı Muammer Arslan, Karayolları ekiplerinin görme engelliler için yapılan kaldırıma tabela dikmesine anlam veremediğini söyledi. Arslan, yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

 

ETİKETLER

görme engellikarayollarıdurtabelazonguldakereğli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24