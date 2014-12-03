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Toplumun engelliler için ne gibi 'çözümleri' var?

Engelli Hakları İzleme Grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle hazırladığı videolarda eğitim, istihdam ve sokaklardaki engellere değindi

03 Aralık 2014 18:30

Engelli Hakları İzleme Grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelsiz düşünmek" başlıklı üç farklı video klip hazırladı. Videolar, toplumun eğitim, istihdam ve sokaklardaki engellere kendince bulduğu "çözüm"leri anlatıyor.

Bianet'in haberine göre, proje, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) tarafından, Bilgi Üniversitesi işbirliğinde ve Sabancı Vakfı Toplumsal Hibe Geliştirme Programı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

 

Elimizde taşırız

 

 
 
 

İşyerim müsait değil

 

 

 

'Kolaylık olsun diye soru sorulmuyor!'

 

 

 

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