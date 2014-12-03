Toplumun engelliler için ne gibi 'çözümleri' var?

Engelli Hakları İzleme Grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelsiz düşünmek" başlıklı üç farklı video klip hazırladı. Videolar, toplumun eğitim, istihdam ve sokaklardaki engellere kendince bulduğu "çözüm"leri anlatıyor.

Bianet'in haberine göre, proje, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) tarafından, Bilgi Üniversitesi işbirliğinde ve Sabancı Vakfı Toplumsal Hibe Geliştirme Programı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

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