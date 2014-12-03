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Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli yolunu desen olarak kullandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelli yurttaşlar için kaldırımlara konulan sarı kabartmalı şeritlerden desen yaptı

03 Aralık 2014 20:48

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi kaldırım çalışmasında, görme engellilerin yürüyebilmeleri için kaldırımlara konulan sarı şeritleri, desen olarak kullandı.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Ankara Çankaya'da Şehit Mustafa Doğan Caddesi'nde başlatılan kaldırım bakım onarım çalışmasında görme engellilerin ulaşımlarını sağlayabilmeleri için hazırlanan şeritlerden kullanıldı.

Ancak şeritlerin görme engelli yurttaşları bir yere ulaştırmadığı aksine desen olarak kullanıldığı görüldü. Kaldırıma dik döşenen şeritler Ankaralıların tepkisini toplarken, Belediyeye ve Belediye Başkanı Melih Gökçek'e tepki yağdı.

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