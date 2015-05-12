En kapsamlı internet araştırması Türkiye'nin seçmen profili hakkında ne söylüyor?

Poltio, 7 Haziran seçimleri yaklaşırken Türkiye’nin en kapsamlı internet seçmen profili araştırmasına imza attı. Araştırmaya çeşitli tarihlerde www.poltio.com'da seçimle ilgili sorulara yanıt veren yüzbinin üstünde kişi katıldı.

Araştırmanın öne çıkan sorusu 115 bin 818 kişinin yanıt verdiği “Haziran ayındaki genel seçimde, son genel seçimde (2011) oy verdiğiniz partiye mi oy vereceksiniz?” oldu. Seçmenin yüzde 71’i oyunun renginin değişmediğini belirtiyor. Yüzde 19’un ise kararını değiştirdiği görülüyor. Buna, bir önceki seçimde oy kullanmayan ve bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan toplamda yüzde 8’lik kesimi eklediğimizde yüzde 27 gibi büyük bir rakam ortaya çıktı.

Seçmenin yüzde 20’si kendisini temsil eden bir parti olmadığını söylüyor. Oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 3 olduğu dikkate alındığında yüzde 17’lik kesimin kendisini temsil etmediğini düşündüğü bir partiye oy vereceği sonucu ortaya çıkıyor.

Seçmen oyunun rengini belirlerken büyük oranda (yüzde 63) siyasi kimliği üzerinden karar veriyor. Siyasi kimlik kadar olmasa da etkili olan iki unsur partinin geçmiş dönem performansı ve lideri.

Bu seçimlerin en büyük tartışma konularından biri olan seçim barajının seçmen üzerindeki etkisi de araştırmanın bir parçası. Buna göre baraj olmasaydı farklı bir partiye oy vereceğini söyleyen kesim yüzde 22 oranında. Barajın psikolojik bir bariyer olduğu ve seçmenin barajın altında kalacağı beklentisi olan partileri desteklemek istese de destekleyemediği görülüyor.

Araştırmadan aile yapısının siyasi kimlik ve tercihlerin oluşmasında da etkili olduğu sonucu çıkıyor. Yüzde 71 ailesi ile aynı partiye oy vereceğini söylerken aile içinde kararların farklılaştığı oran ise yüzde 19’da kalıyor.

Seçime doğru giderken pek çok anket şirketinin odaklandığı “hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu Poltio’nun araştırmasında yer almadı. Bunun yerine daha tepkisel bir soru olan “hangi partiye -asla- oy vermezsiniz?” sorusuna gelen 11732 yanıttan öne çıkan parti yüzde 48 ile AKP. Onu yüzde 31 ile HDP takip ediyor. CHP ve MHP ise nispeten düşük oranlarda kalıyor.