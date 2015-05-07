İşte 11 araştırma şirketinin anket sonuçlarından çıkan ortalamaya göre partilerin oy dağılımı

İletişim uzmanı Ali Saydam, 7 Haziran'da gereçekleşecek olan genel seçimlere bir ay kala 11 ayrı araştırma şirketinin anketlerini topladığı tabloyu paylaştı.

"Tablolar onu gösteriyor ki, HDP'nin işi zor. Barajı aşma ihtimali var. Ancak aşsa da aşmasa da AK Parti kuracak hükümeti" yorumu yapan Saydam, "Bu seçimde ilk kez oy kullanacak toplam 2 milyon 505 bin 901 kişi; akıllı telefon ve tablet kuşağı… Sosyal medyayı doğru okumak zor değil. Ona bir daha göz atmakta yarar var. Çünkü oradan gelecek yeni oylar kritik başarı faktörü olarak ortaya çıkabilir" dedi.

Saydam'ın Yeni Şafak'ta "Hep aynı soru!.." başlığıyla yayımlanan (7 Mayıs 2015) yazısında yer verdiği 11 şirketin araştırmalarının ortalamasından çıkan sonuçlar şöyle:

AKP konusunda en yüksek ve en düşük tahminde bulunmuş 4 araştırma şirketinin sonuçlarını dışarıda tutulduğu takdirde ise durum şöyle gözüküyor:



