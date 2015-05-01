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KONDA’dan 'Erdoğan’a sunulan anket' iddiasına yanıt

İddiaya konu olan ankette, HDP'nin barajı aştığı görülüyordu...

01 Mayıs 2015 16:43

Ali Aslangül

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan KONDA anketi” iddiasıyla bazı internet sitelerinde dolaşıma sokulan haberlere KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’dan yalanlama geldi.

T24’e konuşan Ağırdır, “Erdoğan’a masa devirten anket” başlığıyla yeniyon.com’da yayımlanan (1 Mayıs 2015) yazıda yer alan iddialara ilişkin olarak, “Biz abonelerimizin dışında hiçbir siyasi partiye, siyasi makama, siyasi kimliğe, devlet kurumuna, devlet ortaklı olan bir kuruma özel bir siyasi araştırma yapmıyoruz” yanıtını verdi. “Ortalıkta adımıza dolaşan rakamlar da bizim araştırmamız ve bizim rakamlarımız değildir” diyen Ağırdır, “Bu nedenle de yapılmış bir araştırmamız yoktur. Ve tarafımızdan yapılmış herhangi bir açıklama da yoktur” diye konuştu.

İddia edilen ankete göre, AKP yüzde 42, CHP yüzde 26, MHP yüzde 18, HDP yüzde 11 oy bandında yer alıyordu.

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