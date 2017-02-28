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Kültür-Sanat

En İyi Kısa Belgesel ödülü 'Beyaz Baretliler'e; Oscar'ı aldılar ama vizeyi alamadılar!

Filmin ekibi, Oscar ödül törenini İstanbul’dan izledi

28 Şubat 2017 09:48

En İyi Kısa Belgesel Oscar’ını kazanan 'The White Helmets' (Beyaz Baretliler) filminin Suriyeli ekibi ABD’nin 7 ülkeye koyduğu vize yasağı nedeniyle cumartesi günü ABD’ye girişleri engellenince törene katılamadı. İstanbul’da üç gün havaalanında beklediklerini anlatan ekip uçağa kabul edilmediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye’deki yardım kuruluşu The White Helmets (Beyaz Baretliler) gönüllülerinin hikayesini anlatan ve En İyi Kısa Belgesel Oscar Ödülü’nü alan filmin ekibi, ABD’ye girişleri engellenince önceki gece düzenlenen Oscar ödül törenini İstanbul’dan izledi.

Amerikan AP ajansının haberine göre Beyaz Baretliler’de de görevli olan filmin görüntü yönetmeni Khaled al-Khatib’in de aralarında olduğu ekibin bazı üyelerinin cumartesi günü Los Angeles uçağına binmesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın “son dakika” kararı ile engellendi.

Grup üyeleri, Twitter’dan yaptıkları açıklamada üç gün havaalanında beklediklerini, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Servisi’nin ‘geçerli dokümana sahip olmadıklarını’ kendilerine ilettiğini söyledi. Grup üyelerine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman yasağı nedeniyle ABD’ye gitmeleri engellendi. ABD’li yetkililer ise seyahat yasağına gerekçesini “uygunsuz bulgu” olarak açıkladı. Kapsamı çok geniş olan bu kavram, “terör bağlantısı, pasaport usulsüzlüğü” gibi nedenlerin de yer aldığı bir listeyi anlatmak için kullanılıyor.

21 yaşındaki Khaled al-Khatib, Beyaz Baretliler belgeselinin Oscar ödülünü kazanacağını tahmin ettiklerini ve bütün gece arkadaşlarıyla televizyondan töreni izlediklerini söyledi. Khatib, “Bu bir medya ödülü, siyasi bir ödül değil. Fakat halen Suriye halkının trajedisine ışık tutuyor. Belki katliamların bir kısmını durdurur. Bu, güçlü bir film” dedi.

Törende ödülü belgeselin yönetmeni Orlando von Einsiedel ve yapımcı Joanna Natasegara aldı. Yönetmen Einsiedel, Beyaz Baretliler’in kurucusu Raid el Salih’in mesajını törende okuyarak “Bu film bizim çalışmalarımızı dünyaya tanıttığı için müteşekkiriz. Kuruluşumuza Kuran’daki “Kim bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarır” ayeti rehberlik ediyor. 82 binden fazla Suriyelinin hayatını kurtardık” dedi. 
40 dakikalık belgesel film, Suriye iç savaşı sırasında bombalanan şehirlerdeki gönüllü kurtarma ekiplerinin hikayesini anlatıyor. Esad rejimi, ABD ve İngiltere’deki bazı kuruluşlardan destek gören “Beyaz Baretliler”i terörist olarak tanımlıyor. 

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