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Kültür-Sanat

Oscar’daki skandal için özür geldi

"Bunun nasıl yaşandığını anlamak üzere inceleme yapıyoruz ve yaşananlardan ötürü derinden pişmanlık duyuyoruz"

27 Şubat 2017 22:00

Oscar ödüllerinin oylama sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketi, yaşanan skandal için bir özür açıklaması yaptı.

PwC şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Aşıklar Şehri (La La Land) ile Ayışığı (Moonlight) filmlerinin ekipleri ve ödülü yanlış takdim eden Bonnie and Clyde filminin efsanevi oyuncuları Faye Dunaway ile Warren Beatty’den olmak üzere tüm seyircilerden özür dilendi.

Açıklama şöyle:

“En İyi Film anonsu yapılırken yaşanan hatadan dolayı, Moonlight ve La La Land ekiplerinden, Warren Beatty, Faye Dunaway ve Oscar seyircilerinden özür dileriz. Sunuculara bir hata sonucu yanlış kategorinin kartı verildi ve bu durum anlaşıldığı anda ivedilikle düzeltildi. Bunun nasıl yaşandığını anlamak üzere inceleme yapıyoruz ve yaşananlardan ötürü derinden pişmanlık duyuyoruz. Adayların, Akademi’nin, ABC kanalının ve Jimmy Kimmel’ın durumu nezaketle karşılamalarından dolayı minnettarız.”

Ne olmuştu?

Gecenin en önemli ödülü olan “Yılın En İyi Filmi”ni anons etmek üzere sahneye Warren Beatty ve Faye Dunaway çıktı. Beatty, içinde “Emma Stone, La La Land” yazan zarfı görünce bir hata olduğunu anladı ve uzun bir süre duraksadı. Ancak Dunaway hızla kağıtta yazanı okuyunca büyük skandal yaşandı. Kazanan Aşıklar Şehri (La La Land) olarak açıklandı. Film ekibi sahneye gelip teşekkür konuşmasına başladıktan kısa süre süre En İyi Film Oscarı'nın bulunduğu zarfın karıştığı anlaşıldı.

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel,  olayın sorumluluğu üstlendi ve “Bunun için kendimi suçluyorum. İçine edeceğimi biliyordum. Bir daha gelmeyeceğime söz veriyorum” dedi.

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