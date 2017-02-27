89'uncu Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

27 Şubat 2017 07:35
Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan 89'uncu Oscar ödülleri, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İlk kez bir Müslüman oyuncunun Oscar kazandığı gecede, Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Göreve başladığı ilk günden bu yana aldığı kararlarla tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik göndermelerin damga vurduğu gecede, 'en iyi film' ödülünü önce müzikal yapım La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi.
Kim şık, kim rüküş; işte Oscar'dan kırmızı halı manzaraları..
89. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran anlar
14 dalda Oscar'a aday gösterilen La La Land, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu dalları da dahil olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. En iyi yönetmen Oscar'ı da La La Land ile Damien Chazelle'in oldu. Amerikalı oyuncu Casey Affleck, Manchester by the Sea'deki (Yaşamın Kıyısında) performansıyla 'en iyi erkek oyuncu' Oscarı'nın sahibi oldu. Emma Stone, La La Land filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' Oscar'ını kazandı.
"Ülke artık bölünmüş durumda"
Gecenin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yapararak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" dedi. “Trump’a teşekkür etmek istiyorum" diyen Kimmel, "Geçen sene Oscar’lar ırkçı gibi görünüyordu, artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar cazı kurtardı" ifadesini kullandı.
Jimmy Kimmel, ödüller verilmeye devam ederken, Trump’a göndermelerini sürdürdü. Trump’ın basın yasağına gönderme yapan Kimmel, “CNN ya da Times’tan biri varsa binayı terk etmenizi istemek zorundayım" diye konuştu. Gecenin bir bölümünde de "İki saat geçti ama hâlâ Trump'tan tek tweet yok" diyerek, cep telefonunu çıkardı ve Twitter'dan Trump'a mesaj yolladı.
Gecede ilk ödül, en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı ile Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali'ye verildi. Mahershala Ali Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
En iyi makyaj ödülü "Suicide Squad" filmine gitti. Ödül, tüm göçmenlere adandı.
En iyi kostüm dalında “Fantastic Beeast and Where to Find Them” filmi ile Colleen Atwood ödülün sahibi oldu.
En iyi belgesel dalında Oscar’ın sahibi “O.J: Made in America” oldu. Bu yönetmenlerin ilk Oscar adaylığı ve ilk ödülleri.
8 dalda Oscar'a aday olan Arrival, 'en iyi ses kurgusu' dalında ilk Oscar'ını kazandı.
En iyi ses miksaj dalında ödülü, Mel Gibson'un yönettiği Hacksaw Ridge kazandı.
En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında “Fences” filmindeki rolüyle Viola Davis ödüle değer görüldü. Davis ilk kez bu ödüle sahip olurken, konuşmasında şunları söyledi:
"Bütün insanladın toplandığı bir yer var. Orası da mezarlık. İnsanlar bana nasıl hikayeler anlatmak istiyorsun diye soruyorlar. Ben de büyük hayaller kuran bedenleri oradan çıkarın, aşık olup sevdiklerini kaybeden insanlar… Biz bir hayatı yaşamayı kutlayan tek meslek dalıyız. Bu August Wilson için, mezarından çıktı ve sıradan insanların arasında geçti."
Yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü The Salesman (Satıcı) adlı filmiyle İranlı yönetmen Ashgar Farhadi kazandı.
Trump’ın seyahat yasağını protesto ettiği için törene katılmadı. Kendisini bu gece iki İran asıllı Amerikalı temsil ediyor. Firuz Naderi NASA'da Güneş Sistemi Keşif bölümünün eski direktörü. Anuşe Ensari ise İranlı ABD'li iş kadını. Uzaya giden dördüncü turist. İlk uzay blogcusu, ilk kadın uzay turisti, ilk Müslüman kadın astronot.
Farhadi'nin törene gönderdiği teşekkür mesajı şöyle:
"Bu değerli ödülü ikinci defa almak çok büyük bir onur. Akademi üyelerine, ekibime teşekkür ederim. Bu gece sizlerle olmadığım için özür dilerim. Törene gelmememin sebebi ülkeme ve saygısızca davranılar diğer 6 ülkenin insanlarına duyduğum saygıdan ötürü. Dünyayı biz ve düşmanların kategorisine bölmek korku yaratıyor. Savaş ve agrasifliği doğuran bir kandırmaca oluyor. Sinemacılar kameralarını ortak insani değerlere çevirebilir ve farklı ülkeler, dinlerle ilgili önyargıları yıkılabilir. Empati yaratılabilir ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."
Alan Barillaro and Marc Sondheimer ilk kez Oscar'a aday oldu. Piper, en iyi kısa animasyon filminin sahibi oldu.
En iyi animasyon dalında ödüle Zootopia (Hayvanlar Şehri) uzandı.
14 dalda Oscar'a aday olan La La Land'a ilk ödül:
En iyi prodüksiyon tasarımı
Sing, en iyi kısa film kategorisinde Oscar kazandı. Kristof Deák and Anna Udvardy ilk kez Oscar kazanmış oldu.
En iyi kısa belgesel film ödülü 'Ak Miğferler' olarak bilinen Suriye Sivil Savunma Birliği hakkındaki 'The White Helmets'in oldu. Filmin yönetmeni Orlando von Einsiedel konuşmasında birliğin mesajını ileterek, “Kuran’daki bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmaktır sözünden hareketle binlerce insanı kurtardık. Bu savaşın mümkün olduğunca çabuk bitmesini hatırlatabilirse seviniriz” dedi. Örgüt üyesi bir kameraman ve kurtarma görevlisi, Suriye hükümetinin pasaportlarını iptal etmesi sebebiyle törene katılamadı.
En iyi görüntü yönetmenliği ödülünü La La Land'la Linus Sandgren kazandı.
La La Land, en iyi film müziği ve en iyi özgün şarkı (City of stars) ödüllerini kazanarak gecedeki dördüncü ödülünü kazandı.
Moonlight, en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını aldı. Tarell Alvin McCraney, ilk Oscar'ını almış oldu.
Akademi tarihinde Oscar alan en genç yönetmen La La Land ile Damien Chazelle (32) oldu.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Manchester by the Sea'deki performansıyla Casey Affleck kazandı.
En iyi kadın oyuncu ödülüne La La Land'deki performansıyla Emma Stone uzandı.
Moonlight, en iyi film ödülünün sahibi oldu. Ancak ödül takdimi sırasında yanlış anons skandalı yaşandı. Ödülü sunmak için sahneye çıkan Faye Dunaway ile Warren Beatty tarafından Oscar’ın 'La La Land'e değer görüldüğü duyuruldu. Bunun üzerine film ekibi sahneye çıkıp teşekkür konuşması da yaptı. Ancak anonsun yanlış edildiği ortaya çıktı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, ödül gerçek sahibi Moonlight'a verildi.
Oscar 2017 ödüllerini kazanan oyuncuları ve filmleri tam listesi şöyle:
En İyi Film: Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
La La Land
Hell or High Water
Manchester by the Sea
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Natalie Portman, Jackie
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck, Manchester By The Sea (Kazanan)
Diğer adaylar
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
En İyi Yönetmen: La La Land, Damien Chazelle (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival, Denis Villeneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences (Kazanan)
Diğer adaylar
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran (Kazanan)
Diğer adaylar
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Belgesel: O.J: Made in America (Kazanan)
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad (Kazanan)
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them (Kazanan)
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu: Arrival (Kazanan)
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
La la Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper (Kazanan)
Diğer adaylar
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia (Kazanan)
Diğer adaylar
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Caesar!
Passengers
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book (Kazanan)
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets (Kazanan)
Diğer adaylar
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Watani: My Homeland
En İyi Kısa Film: Sing (Kazanan)
Diğer adaylar
Ennemis Interieurs
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Timecode
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Film Müziği: La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land (Kazanan)
Diğer adaylar
Audition (The Fools Who Dream), La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana
En İyi Orijinal Senaryo: Manchester by the Sea (Kazanan)
Diğer adaylar
Hell or High Water
La La Land
The Lobster
20th Century Women
En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight (Kazanan)
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
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