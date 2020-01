89'uncu Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan 89'uncu Oscar ödülleri, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İlk kez bir Müslüman oyuncunun Oscar kazandığı gecede, Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Göreve başladığı ilk günden bu yana aldığı kararlarla tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik göndermelerin damga vurduğu gecede, 'en iyi film' ödülünü önce müzikal yapım La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi.

14 dalda Oscar'a aday gösterilen La La Land, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu dalları da dahil olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. En iyi yönetmen Oscar'ı da La La Land ile Damien Chazelle'in oldu. Amerikalı oyuncu Casey Affleck, Manchester by the Sea'deki (Yaşamın Kıyısında) performansıyla 'en iyi erkek oyuncu' Oscarı'nın sahibi oldu. Emma Stone, La La Land filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' Oscar'ını kazandı.

"Ülke artık bölünmüş durumda"

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yapararak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" dedi. “Trump’a teşekkür etmek istiyorum" diyen Kimmel, "Geçen sene Oscar’lar ırkçı gibi görünüyordu, artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar cazı kurtardı" ifadesini kullandı.

"CNN ya da Times’tan biri varsa

binayı terk etmenizi istemek zorundayım"

Jimmy Kimmel, ödüller verilmeye devam ederken, Trump’a göndermelerini sürdürdü. Trump’ın basın yasağına gönderme yapan Kimmel, “CNN ya da Times’tan biri varsa binayı terk etmenizi istemek zorundayım" diye konuştu. Gecenin bir bölümünde de "İki saat geçti ama hâlâ Trump'tan tek tweet yok" diyerek, cep telefonunu çıkardı ve Twitter'dan Trump'a mesaj yolladı.

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali

Gecede ilk ödül, en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı ile Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali'ye verildi. Mahershala Ali Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

En iyi makyaj ödülü: Suicide Squad

En iyi makyaj ödülü "Suicide Squad" filmine gitti. Ödül, tüm göçmenlere adandı.

En iyi kostüm: Colleen Atwood

En iyi kostüm dalında “Fantastic Beeast and Where to Find Them” filmi ile Colleen Atwood ödülün sahibi oldu.

En iyi belgesel: O.J: Made in America

En iyi belgesel dalında Oscar’ın sahibi “O.J: Made in America” oldu. Bu yönetmenlerin ilk Oscar adaylığı ve ilk ödülleri.

En iyi ses kurgusu: Arrival

8 dalda Oscar'a aday olan Arrival, 'en iyi ses kurgusu' dalında ilk Oscar'ını kazandı.

En iyi ses mikyajı:

En iyi ses miksaj dalında ödülü, Mel Gibson'un yönettiği Hacksaw Ridge kazandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Viola Davis

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında “Fences” filmindeki rolüyle Viola Davis ödüle değer görüldü. Davis ilk kez bu ödüle sahip olurken, konuşmasında şunları söyledi:

"Bütün insanladın toplandığı bir yer var. Orası da mezarlık. İnsanlar bana nasıl hikayeler anlatmak istiyorsun diye soruyorlar. Ben de büyük hayaller kuran bedenleri oradan çıkarın, aşık olup sevdiklerini kaybeden insanlar… Biz bir hayatı yaşamayı kutlayan tek meslek dalıyız. Bu August Wilson için, mezarından çıktı ve sıradan insanların arasında geçti."

Yabancı dilde en iyi film: The Salesman

Yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü The Salesman (Satıcı) adlı filmiyle İranlı yönetmen Ashgar Farhadi kazandı.

Trump’ın seyahat yasağını protesto ettiği için törene katılmadı. Kendisini bu gece iki İran asıllı Amerikalı temsil ediyor. Firuz Naderi NASA'da Güneş Sistemi Keşif bölümünün eski direktörü. Anuşe Ensari ise İranlı ABD'li iş kadını. Uzaya giden dördüncü turist. İlk uzay blogcusu, ilk kadın uzay turisti, ilk Müslüman kadın astronot.

Farhadi'nin törene gönderdiği teşekkür mesajı şöyle:

"Bu değerli ödülü ikinci defa almak çok büyük bir onur. Akademi üyelerine, ekibime teşekkür ederim. Bu gece sizlerle olmadığım için özür dilerim. Törene gelmememin sebebi ülkeme ve saygısızca davranılar diğer 6 ülkenin insanlarına duyduğum saygıdan ötürü. Dünyayı biz ve düşmanların kategorisine bölmek korku yaratıyor. Savaş ve agrasifliği doğuran bir kandırmaca oluyor. Sinemacılar kameralarını ortak insani değerlere çevirebilir ve farklı ülkeler, dinlerle ilgili önyargıları yıkılabilir. Empati yaratılabilir ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

En iyi kısa animasyon

Alan Barillaro and Marc Sondheimer ilk kez Oscar'a aday oldu. Piper, en iyi kısa animasyon filminin sahibi oldu.

En iyi animasyon

En iyi animasyon dalında ödüle Zootopia (Hayvanlar Şehri) uzandı.

14 dalda Oscar'a aday olan La La Land'a ilk ödül:

En iyi prodüksiyon tasarımı

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En iyi film kurgusu: Hacksaw Ridge

En iyi kısa film: Sing

Sing, en iyi kısa film kategorisinde Oscar kazandı. Kristof Deák and Anna Udvardy ilk kez Oscar kazanmış oldu.

En iyi kısa belgesel: The White Helmets

En iyi kısa belgesel film ödülü 'Ak Miğferler' olarak bilinen Suriye Sivil Savunma Birliği hakkındaki 'The White Helmets'in oldu. Filmin yönetmeni Orlando von Einsiedel konuşmasında birliğin mesajını ileterek, “Kuran’daki bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmaktır sözünden hareketle binlerce insanı kurtardık. Bu savaşın mümkün olduğunca çabuk bitmesini hatırlatabilirse seviniriz” dedi. Örgüt üyesi bir kameraman ve kurtarma görevlisi, Suriye hükümetinin pasaportlarını iptal etmesi sebebiyle törene katılamadı.

En iyi görüntü yönetmenliği

En iyi görüntü yönetmenliği ödülünü La La Land'la Linus Sandgren kazandı.

En iyi film müziği ve en iyi özgün

şarkı da La La Land'in

La La Land, en iyi film müziği ve en iyi özgün şarkı (City of stars) ödüllerini kazanarak gecedeki dördüncü ödülünü kazandı.

En iyi özgün senaryo Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo Moonlight'ın

Moonlight, en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını aldı. Tarell Alvin McCraney, ilk Oscar'ını almış oldu.

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

Akademi tarihinde Oscar alan en genç yönetmen La La Land ile Damien Chazelle (32) oldu.

En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Manchester by the Sea'deki performansıyla Casey Affleck kazandı.

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone:

En iyi kadın oyuncu ödülüne La La Land'deki performansıyla Emma Stone uzandı.

En iyi film Moonlight

Moonlight, en iyi film ödülünün sahibi oldu. Ancak ödül takdimi sırasında yanlış anons skandalı yaşandı. Ödülü sunmak için sahneye çıkan Faye Dunaway ile Warren Beatty tarafından Oscar’ın 'La La Land'e değer görüldüğü duyuruldu. Bunun üzerine film ekibi sahneye çıkıp teşekkür konuşması da yaptı. Ancak anonsun yanlış edildiği ortaya çıktı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, ödül gerçek sahibi Moonlight'a verildi.

Oscar 2017 ödüllerini kazanan oyuncuları ve filmleri tam listesi şöyle:

En İyi Film: Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hacksaw Ridges

Hidden Figures

Lion

La La Land

Hell or High Water

Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Natalie Portman, Jackie

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck, Manchester By The Sea (Kazanan)

Diğer adaylar

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

En İyi Yönetmen: La La Land, Damien Chazelle (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival, Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences (Kazanan)

Diğer adaylar

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran (Kazanan)

Diğer adaylar

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Belgesel: O.J: Made in America (Kazanan)

Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad (Kazanan)

Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them (Kazanan)

Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu: Arrival (Kazanan)

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper (Kazanan)

Diğer adaylar

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia (Kazanan)

Diğer adaylar

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book (Kazanan)

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets (Kazanan)

Diğer adaylar

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

En İyi Kısa Film: Sing (Kazanan)

Diğer adaylar

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Timecode

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Müziği: La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land (Kazanan)

Diğer adaylar

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana

En İyi Orijinal Senaryo: Manchester by the Sea (Kazanan)

Diğer adaylar

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

20th Century Women

En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight (Kazanan)

Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion