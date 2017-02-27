89. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran anlar

Bu yıl Oscar gecesinde en iyi filmin anons edilme anı tarihe geçti. Geceden en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ödülleri de dahil olmak üzere 6 ödülle ayrılan ‘La La Land’, önce en iyi film olarak anons edildi, ardından düzeltme yapıldı ve en iyi filmin ‘Moonlight’ olduğu açıklandı.
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Warren Beatty ve Faye Dunaway’in yanlış anonsunun ardından La La Land’in yapımcısı Fred Berger, "Bu bir şaka değil. Moonlight en iyi film” açıklamasını yaparak kartı kameralara gösterdi.
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Beatty mikrofona dönerek, "Size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Zarfı açtım ve Emma Stone, La La Land yazdığını gördüm. İşte bu Faye’ye ve size uzun uzun bakmamın sebebiydi” dedi ve ardından “Komik olmaya çalışmıyorum, Moonlight en iyi film” sözlerini ekledi.
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En iyi filmin yanlış anons edilme anında ‘La La Land’ filminin yıldızları Ryan Gosling ve Emma Stone’un tepkileri de görülmeye değerdi.
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En iyi filmin yanlış anons edilme anı, Akademi'nin resmi Twitter adresine de yansıdı. Akademi, en iyi filmi önce 'La La Land' olarak açıklarken, dakikalar sonra 'Moonlight' olarak düzeltti.
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89. Oscar'ın sunucusu komedyen Jimmy Kimmel "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" diye başladığı konuşmasını, “Trump’a teşekkür etmek istiyorum" diye sürdürdü. Kimmel, "Geçen sene Oscar’lar ırkçı gibi görünüyordu, artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar cazı kurtardı" ifadesini kullandı. "CNN ya da Times’dan biri varsa binayı terk etmenizi istemek zorundayım" diyerek Trump’ın basın yasağına gönderme yapan Kimmel, ödüller verilmeye devam ederken, canlı yayında Trump'ın 'GerçekDonaldTrump' kullanıcı adını taşıyan Twitter adresine "Hey @realDonaldTrump sen misin?" mesajını iletti. Ardından da "Meryl (Streep) selam söylüyor" yazdı.
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Jimmy Kimmel, törenin açılış konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için “fazla abartılmış oyuncu” yorumunu yaptığı Meryl Streep’e övgüler düzdü. Bu yıl 20’nci kez Oscar’a aday olan Streep için Kimmel, “Hollywood’un mükemmel oyuncularından biri birçok sönük ve abartılmış performansıyla karşıda duruyor. The Deer Hunter ve Out of Africa’daki vasat performansından Kramer vs Kramer and Sophie’s Choice’taki etkileyicilikten uzan oyunculuğuyla Meryl Streep 50’nin üzerinde filmde yer aldı. Bu kinayeli övgülerin ardından eşinin arkasına saklanmaya çalışan Meryl Streep, seyircilerden büyük alkış aldı.
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Oscar'a üç kez aday olan Viola Davis, bu yıl 'Fences' filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilerek ilk Oscar'ını kazanmış oldu. Ödül konuşmasını gözyaşları içinde yapan Davis, filmin yönetmeni Denzel Wahington'a teşekkür ederken "Kaptanım Denzel Washington" diye seslendi.
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'Moonlight' filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oldu.
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'The Salesman' filmiyle en iyi yabancı film Oscar'ını kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağını boykot ederek törene katılmadı ve ödülünü almadı. Onun yerine Anousheh Ansari, Farhadi'nin açıklamasını okudu. Farhadi, "Yokluğum ülkemdeki insanlara duyduğum saygından" ifadesini kullandı.
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'La La Land' filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan 32 yaşındaki Damien Chazelle, ödül alan en genç yönetmen unvanını elde etti.
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Geçen ay dokuzunu kez baba olan Mel Gibson, eşi Rosalind Ross ile Oscar kırmızı halısındayken röportaj esnasında yeni doğan bebeğinin smokinle çekilmiş fotoğrafını gösterdi.
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1984 yılından bu yana Oscar'a aday olan ve her defasında hayal kırıklığıyla dönen Kevin O'Connell, 21'inci kez aday olduğu 89. Oscar gecesinden 'Hacksaw Ridge' filmiyle en iyi ses miksajı ödülünü alarak döndü.
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Casey Affleck, 'Manchester by the Sea' filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak ilk Oscar'ını eve götürdü. 'Good Will Hunting' ile orijinal senaryo ve 'Argo' ile en iyi film ödüllerinin sahibi olan ağabeyi Ben Affleck ile birlikte 'Oscar kazanan kardeşler' olarak tarihteki yerlerini aldılar.
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Ruth Negga gibi pek çok yıldız, Oscar gecesine yakalarına mavi kurdele takarak katıldı. Ünlüler, bu kurdeleyle kişi hak ve özgürlüklerini savunan UCLA (American Civil Liberties Union) örgütüne desteklerini göstererek, Trump'ın yasakçı politikalarını protesto etti.