İşte 2017 Oscar Ödülleri'ndeki fiyaskonun perde arkası!

89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.

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89'uncu Oscar törenine damga vuran skandal, Hollywood'un emektarlarından Warren Beatty'nin en iyi film ödülünü açıklamasıyla başladı.

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Beatty, ödülün La La Land filminin olduğunu anons etti. Ardından filmin bütün ekibi sahneye çıktı. Filmin kadrosu sevinç içinde sahneye çıkıp ödülü kutladı. Ama o sırada beklenmedik bir gelişme oldu.

Zarfların karıştığı açıklandı ve La La Land yapımcısı Jordan Horowitz de yapılan yanlışı düzeltmek için devreye girdi. Horowitz, "Hayır hayır, bir hata var. Moonlight, en iyi film ödülünü siz kazandınız" diyerek, Moonlight ekibine seslendi.

Büyük bir mutluluk yaşayan La La Land ekibinin sevinci de yarım kaldı.

Ödülü geri aldılar

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

"Zarfın üzerinde Emma Stone yazıyordu"

Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti:

"Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu."