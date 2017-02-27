T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte 2017 Oscar Ödülleri'ndeki fiyaskonun perde arkası!

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı

27 Şubat 2017 11:50

89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.

Kim şık, kim rüküş; işte Oscar'dan kırmızı halı manzaraları..

89'uncu Oscar törenine damga vuran skandal, Hollywood'un emektarlarından Warren Beatty'nin en iyi film ödülünü açıklamasıyla başladı.

89. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran anlar

Beatty, ödülün La La Land filminin olduğunu anons etti. Ardından filmin bütün ekibi sahneye çıktı. Filmin kadrosu sevinç içinde sahneye çıkıp ödülü kutladı. Ama o sırada beklenmedik bir gelişme oldu.

Zarfların karıştığı açıklandı ve La La Land yapımcısı Jordan Horowitz de yapılan yanlışı düzeltmek için devreye girdi. Horowitz, "Hayır hayır, bir hata var. Moonlight, en iyi film ödülünü siz kazandınız" diyerek, Moonlight ekibine seslendi.

Büyük bir mutluluk yaşayan La La Land ekibinin sevinci de yarım kaldı.

Ödülü geri aldılar

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

"Zarfın üzerinde Emma Stone yazıyordu"

Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti:

"Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu."

ETİKETLER

Oscar ÖdülleriEn iyi Film ÖdülüLa La LandMoonlight

İlgili Haberler

2017 Oscar Ödül Töreni: Kim politik söylemde bulunabilir?

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasından beri birçok ünlü tarafından eleştirildi

89'uncu Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

Trump'a yapılan göndermeler geceye damgasını vururken, Mahershala Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24