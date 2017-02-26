2017 Oscar Ödül Töreni: Kim politik söylemde bulunabilir?

Oscar Ödül Töreni'nde bu yıl kimin ne kazandığı veya ne giydiği dışında, kimin ne söylediği de çok önemli olacak.

Hatta belki bir Oscar da en iyi Trump karşıtı konuşmayı yapana verilir.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık görevini devralmasının üstünden yalnızca 5 hafta geçti ve bu süreçte Trump ve politikaları birçok kez halk tarafından protesto edildi.

Trump karşıtı duruş sergileyenler arasında ünlü Hollywood yıldızlarından aktris Merly Streep gibi isimler de vardı.

Streep, Golden Globes ödüllerinde Trump'ın ismini vermeden, "Güç zorbalık için kullanılırsa hepimiz kaybederiz" demişti.

Trump karşıtı konuşmalar yapan ünlüler arasında Ashton Kutcher, Julia Louis-Dreyfus ve Stranger Things dizisinin oyuncusu David Harbour da vardı.

Ancak Hollywood'un içinden çıkamadığı başka bir durum ise, halkın ikiye ayrılmış olması ve Trump'ı destekleyenlerin ünlüleri 'elit kesim' olarak görmesi.

Hollywood Reporter'ın yaptığı bir anket, Trump destekçilerinin 3'te 2'sinin kazananlar politik konuşmalar yaptığında kanalı değiştirdiklerini gösterdi.

Oscar Ödül Töreni'nde kim konuşma yapar?

Meryl Streep

Bu yıl da kazananlardan olursa, kesin konuşacaktır.

La La Land'in başrol oyuncusu Emma Stone'un şansı yüksek. Stone, Kasım'da Trump'ın seçilmesinin "herkesin biraraya gelmesi, ve cesur olmak için elinden geleni yapması için bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Bir diğer adaysa Natalie Portman. Portman kazanırsa Ocak'taki Kadınlar Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmayı tekrarlayabilir. Portman, kadınların hareketine itafen, bir 'devrim' başlattığı için Trump'a teşekkür etmişti.

Mahershala Ali

Moonlight filminin en iyi yardımcı erkek oyuncu adayı Mahershala Ali de yakın zamanda Screen Actors Guild Ödülleri'nde Trump'ın 7 Müslüman ülkeye getirdiği giriş yasağına karşı bir konuşma yapmıştı.

Aynı kategoride aday olan genç oyuncu Dev Patel de, seyahat yasağı sırasında ABD'ye uçmanın "bir kabus" olduğunu söylemişti.

Ünlü aktör Jeff Bridges ise daha ümitli bir konuşma yaparak Amerika'nın "birlikte çalışıp güzellikleri değerlendirmesini" istemişti.

Viola Davis

Davis, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü için aday.

Fences filminin oyuncusu Golden Globes Ödülleri'nde sahne arkasında Amerika'nın meselelerinin "Trump'tan daha büyük olduğunu" ve Oval Ofis'te toplumun inanç sistemini yansıtmayan birinin olamayacağını vurgulamıştı.

Casey Affleck

Bu ayın başlarında Bafta Film Ödülleri'nde konuşan Affleck, Streep'in konuşmasını övmüştü.

Konuşmanın kendisine ve diğer aktörlere bu konular hakkında konuşmanın aktörlerin de hakkı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Jimmy Kimmel

Kimmel, Oscar Ödül Töreni'ni sunmaya hazırlanıyor ve bir açılış konuşması yapması bekleniyor.

Daha önce de Trump hakkında konuşan talk şov sunucusunun Trump ile dalga geçmesi kaçınılmaz olacaktır.

Asghar Farhadi yok

Bir Ayrılık (A Seperation) filmiyle 2012 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi yabancı film ödülünü kazanan Farhadi, bu yıl da Satıcı (The Salesman) filmiyle aday.

Ancak başarılı yönetmen, Trump'ın 7 Müslüman ülkeye koyduğu seyahat yasağını protesto etmek adına ödül törenini boykot edeceğini söyledi.

Farhadi, ABD'de ve İran'da toplumları "onlar ve bizler" olarak bölmeye çalışan zihniyeti eleştirdi.

Belki hiç kimse konuşma yapamaz

Bir de kazananların konuşma yapmak için yalnızca 45 saniyeleri olduğunu düşünürsek, kimse konuşma yapmayabilir. Sonuçta 45 saniye ailelerine, diğer adaylara ve filmde birlikte çalıştıkları kişilere teşekkür etmek için bile yeterli bir süre değil.