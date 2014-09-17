Hrant Dink Vakfı ödül töreninde konuşan Rakel Dink, Türkiye’nin katillerin ödüllendirildiği bir zaman diliminden geçtiğini belirterek, “En büyük zulüm olan diktatörlük, gaddarlık, sevgisizlik ve vicdansızlık çevremize hakim.” dedi. Ödüle, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve ünlü İngiliz aktivist Angie Zelter layık görüldü.

Zaman'da bulunan habere göre, altıncı kez verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün bu seneki sahibi İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve ünlü barış aktivisti İngiliz Angie Zelter oldu. Açılış konuşmasını yapan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, katillerin ödüllendirildiği, işkencecilerin bağışlandığı, çevre ve işçi katliamlarının sürdüğü bir zamanda yaşadığımızı belirterek, “En büyük zulüm, diktatörlük, gaddarlık, sevgisizlik, vicdansızlık çevremize hakim.” dedi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Olgun Şimşek’in yaptığı ödül töreninde, Ara Dinkjian ve Ari Hergel sahne aldı. Ödül törenine geçilmeden önce ‘Işıklar’ adı altında dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de özellikle insan hakları konusunda çalışmalar yapan kişi ve kurumlarla ilgili kısa bir video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yaptı. Ayrımcılığın, zorbalığın, insan hakları ihlallerinin, adaletsizliğin bir kez daha her yanı sardığı bir dönemde yaşadığımızı söyleyen Rakel Dink, “Katillerin ödüllendirildiği, işkencecilerin bağışlandığı, çevre ve işçi katliamlarının sürdüğü bir zamanda yaşıyoruz. En büyük zulüm, diktatörlük, gaddarlık, sevgisizlik, vicdansızlık çevremize hakim. Bugün Yezidilerin başına gelenleri canlı canlı izlerken, 100 yıl önce yaşananları nasıl cahilce inkar edelim? Bütün bunlara tanıklık eden her bir dünya vatandaşının sorumluluğu değil midir, olanlara engel olmak?” diye sordu. Demokrasinin kazanacağını dile getiren Dink, buna inancının sonsuz olduğunu kaydetti.

Ülkesi İngiltere’nin dünyada baskıcı rejimlere silah sattığını ve uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ettiğini vurgulayan aktivist Angie Zelter, İngiltere’nin son dönemde İsrail’e silah sağladığını, İsrail’in işlediği savaş suçlarını görmezden geldiğini söyledi. Angie Zelter, Filistin’deki Batı Şeria ve kuşatılmış Gazze’deki insanî hukuk ihlalleriyle ilgili İngiltere’nin İsrail’i kınamayı reddettiğini dile getirdi. Zelter, Hrant Dink’in merhamet ve cesaret dolu hayatına hayranlık duyduğunu belirterek, “Hrant’ın daha kapsayıcı ve demokratik bir Türkiye için yaptıkları ilham verici.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den ödül kazanan eski Adli Tıp Başkanı ve İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise “Böylesine anlamlı bir ödüle değer görülmenin oluşturduğu bir mahcubiyet içindeyim. Hem yalnızca yapılması gerekeni yaptığınızda, bu davranışın ödüllendirilmesinin mahcubiyeti hem yapılması gerekenin bu topraklarda olağan bir değer olarak benimsenmesini yaygınlaştıramamış olmamışın utancı.” dedi.

Verilen ödülün bu yılki jürisinde; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde profesör siyaset bilimci-yazar Baskın Oran, Michigan Üniversitesi Ann Arbor’da Alex Manougian Modern Ermeni Tarihi Kürsüsü Başkanı Gerard Libaridian, İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Müdürü avukat Kenneth Roth, Greenpeace Genel Direktörü Kumi Naidoo, London School of Economics’te Küresel Yönetişim, Sivil Toplum ve İnsani Güvenlik Araştırma Birimi Direktörü Prof. Mary Kaldor, sosyolog-yazar Oya Baydar, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, 2013 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Nataša Kandi ve 2013 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Cumartesi Anneleri yer aldı.