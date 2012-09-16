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Hrant Dink ödülü İsmail Beşikçi'ye verildi

Önceki yıllarda Hrant Dink Ödülü’nü kazananları arasında Alper Görmüş, Amira Hass, Türkiye Vicdani Ret Hareketi, Baltasar Garzón, Ahmet Altan ve Lydia Cacho bulunuyor

16 Eylül 2012 02:08

Hrant Dink Vakfı, her yıl Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül tarihinde verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü bu yıl sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'ye verdi.

4. Uluslararası Hrant Dink Ödül töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

Majak Toşikyan tarafından Hrant Dink için bestelenen oratoryonun ilk defa seyirciyle buluştuğu geceye orkestraya Surp Lusavoriç Korosu, Kevork Tavityan, Aylin Ateş ve Petro eşlik etti. Sunuculuğunu Mert Fırat’ın üstlendiği ödül töreninin jürisi ise Ahmet Altan, Tim Garton Ash, Emma Bonino, Lydia Cacho, Rakel Dink, Costa Gavras, Nilüfer Göle, Alexander Iskendaryan ve Etyen Mahçupyan tarafından oluştu.

Ödül, her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere, iki kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak, onlara manen destek olmak, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmek istiyor.

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