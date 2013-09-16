Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödüllerinin beşincisi, 15 Eylül'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Bu yılki ödüller Türkiye'den Cumartesi Anneleri ile Sırbistan'dan Natasa Kandic'e verildi.

Özgür Altuncu ve Hakan Kaya'nın DHA'da yayımlanan haberine göre, Hayko Cepkin tarafından açılışı yapılan törende Olgun Şimşek sunuculuk yaptı. Ödül komitesi adına, Ayşe Kadıoğlu kürsüye çıktı. Seçimi nasıl yaptıklarını anlatan Kadıoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül sahiplerinin, 15 Nisan tarihine kadar gösterilmiş olan adaylar arasından, uluslararası jüri tarafından iki turlu bir seçimle belirlendiğini belirtti. Kadıoğlu, Bu yılki ödül sahiplerinin ortak noktalarının hatırlamak, yüzleşmek ve barış için mücadele etme cesaretini göstermek olduğunu söyledi.



'Evlatlarımız ölmesin'



Türkiye’den 2013 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Cumartesi Anneleri / İnsanları’na ödülünü, jüri üyeleri Rakel Dink ve Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu’nu temsil eden Alexander Cherkasov verdi. Ödülü Cumartesi Anneleri adına Hanım Tosun, İkbal Eren ve Emine Ocak aldı. Annelerin ortak dileği " Evlatlarımız ölmesin Onlar toprağa gitmesin " oldu.



'Barışın tek şartı empati kurmak'



2013 Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü paylaşan diğer isim Bosna - Sırp savaşında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Natasa Kandic oldu. Kandic'e ödülünü İsmail Beşikçi ve Ali Bayramoğlu verdi. Kandic, Kendisini diyalog, barış ve empati temelinde Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişkileri geliştirmeye adamış; ayrımcılık, ırkçılık ve şiddetten arınmış bir dünya için çalışmış olan Hrant Dink adına verilen ödülü almaktan onur duyduğunu söyledi. Kandic, "Empati kurulmadan geçmişimizle ve diğer insanlarla barış da yok barışmak da yok. Barışın tek şartı empati kurmak "diye konuştu.

Ödülün bu yılki jürisinde Timothy Garton Ash, İsmail Beşikçi, Rakel Dink, Costa Gavras, Nilüfer Göle, Alexander Iskandaryan, Etyen Mahçupyan gibi isimler ile Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu üyeleri yer aldı.