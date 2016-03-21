Emniyette köstebek şüphesi; Bağlar'daki operasyon PKK'ya sızdırıldı mı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde PKK’ya karşı 15 Mart gecesi için operasyon kararı alınırken, bir gün önceden hendek ve barikatlar kurularak, roket atarlı saldırılar düzenlenmesi, operasyon bilgisinin örgüte sızdırıldığı şüphesini doğurdu. Emniyet, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Bağlar ilçesine PKK’nın dağ kadrosundan 60 militanın sızdığı, Sur ve Cizre ilçelerindekilere benzer eylemler planladıkları istihbaratı alındı. Bunun üzerine Diyarbakır Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, operasyon için çalışma başlattı. 15 Mart gecesi saat 03.00’te PKK’lıların bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon planlandı ve tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bir gün önceden eylem

Ancak operasyondan bir gün önce 14 Mart’ta PKK’lılar akşam saatlerinden itibaren Bağlar’ın çeşitli bölgelerinde barikat kurma, hendek kazma, tuzaklanmış bomba yerleştirme gibi eylemlere başladılar. Hemen ardından roketli ve silahlı saldırılar oldu, Dörtyol’da da araçlar yakıldı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, eylemler başlatması nedeniyle planlanan operasyon yapılamadı.

Giriş-çıkış denetimi zor

Bağlar’ın Kaynartepe Mahallesi ile Nükhet Coşkun ve Gürsel caddelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel harekât polisi ile Jandarma Özel Harekât ekipleri ortak operasyon başlattı. Bağlar’da yüksek binaların olması, havadan helikopter desteğini ve İHA’lardan görüntü alınmasını zorlaştırdı. Sur’un aksine kapatma noktalarının olmaması, bölgede çok sayıda giriş-çıkış noktasının bulunması nedeniyle de operasyonların daha zor şartlarda yürütüldüğü öğrenildi. İlçeye sızan PKK’lıların çoğunun da kapatma noktası bulunmayan yerlerden çıkarak tekrar kırsal bölgeye döndükleri belirtildi.

Operasyon bilgisinin önceden PKK’lılara sızdırıldığı şüphesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. İncelemede, operasyon hazırlığının içerden mi sızdırıldığı yoksa farklı unsurların mı örgütü bilgilendirdiği araştırılacak.