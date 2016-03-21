T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyette köstebek şüphesi; Bağlar'daki operasyon PKK'ya sızdırıldı mı?

Polis içinde köstebek olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

21 Mart 2016 13:52

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde PKK’ya karşı 15 Mart gecesi için operasyon kararı alınırken, bir gün önceden hendek ve barikatlar kurularak, roket atarlı saldırılar düzenlenmesi, operasyon bilgisinin örgüte sızdırıldığı şüphesini doğurdu. Emniyet, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Bağlar ilçesine PKK’nın dağ kadrosundan 60 militanın sızdığı, Sur ve Cizre ilçelerindekilere benzer eylemler planladıkları istihbaratı alındı. Bunun üzerine Diyarbakır Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, operasyon için çalışma başlattı. 15 Mart gecesi saat 03.00’te PKK’lıların bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon planlandı ve tüm hazırlıklar tamamlandı.

 

Bir gün önceden eylem

 

Ancak operasyondan bir gün önce 14 Mart’ta PKK’lılar akşam saatlerinden itibaren Bağlar’ın çeşitli bölgelerinde barikat kurma, hendek kazma, tuzaklanmış bomba yerleştirme gibi eylemlere başladılar. Hemen ardından roketli ve silahlı saldırılar oldu, Dörtyol’da da araçlar yakıldı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, eylemler başlatması nedeniyle planlanan operasyon yapılamadı.

 

Giriş-çıkış denetimi zor

 

Bağlar’ın Kaynartepe Mahallesi ile Nükhet Coşkun ve Gürsel caddelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel harekât polisi ile Jandarma Özel Harekât ekipleri ortak operasyon başlattı. Bağlar’da yüksek binaların olması, havadan helikopter desteğini ve İHA’lardan görüntü alınmasını zorlaştırdı. Sur’un aksine kapatma noktalarının olmaması, bölgede çok sayıda giriş-çıkış noktasının bulunması nedeniyle de operasyonların daha zor şartlarda yürütüldüğü öğrenildi. İlçeye sızan PKK’lıların çoğunun da kapatma noktası bulunmayan yerlerden çıkarak tekrar kırsal bölgeye döndükleri belirtildi. 

Operasyon bilgisinin önceden PKK’lılara sızdırıldığı şüphesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. İncelemede, operasyon hazırlığının içerden mi sızdırıldığı yoksa farklı unsurların mı örgütü bilgilendirdiği araştırılacak.

ETİKETLER

bağlardiyarbakıroperasyonpolisköstebekhaber

İlgili Galeri

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Bağlar'dan ilk görüntüler

İlgili Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynartepe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken çatışmalar gece boyunca sürdü

Sur'dan Bağlar'a kaçan bölge halkı: Çadır kurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı!

"Komşumuzu ziyarete geldik, bir anda silahlar patladı"

Diyarbakır Bağlar’da sokağa çıkma yasağı bugün kaldırılıyor

Bağlar’da yasak 15 Mart’ta ilan edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24