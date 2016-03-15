Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da PKK'lılar ile güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde bugün saat 03.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçenin birçok bölgesindeki çatışmalar yer yer sabaha kadar sürdü.

Bağlar Kaymakamlığı, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde olaylar nedeniyle bugün saat 03.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlçemiz Kaynartepe Mahallesinde BTÖ mensuplarınca çukurlar kazılacağı, barikatlar kurulacağı sokaklara patlayıcı yerleştirileceği, terör örgütü tarafından başta okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize yönelik saldırı, yol kesme eylemlerinin yapılacağı, patlayıcı madde kullanılacağı, bu şekilde vatandaşlarımızın yaşam ve seyahat güvenliğinin engelleneceği yönünde çeşitli güvenlik birimlerince tarafımıza ciddi istihbari bilgiler ulaştırılmıştır. Tüm bu tehlike ve olumsuzlukların giderilmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik birimlerimizce gerçekleştirilecek faaliyet esnasında halkın can güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla; Bağlar İlçesi Kaynartepe mahallesinin tamamında 15 Mart 2016 Çarşamba günü 03.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."