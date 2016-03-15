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Sur'dan Bağlar'a kaçan bölge halkı: Çadır kurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı!

"Komşumuzu ziyarete geldik, bir anda silahlar patladı"

15 Mart 2016 15:16

Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağının genişletildiği Bağlar ilçesinde dün gece de yoğun çatışmalar yaşandı. Sur'daki çatışmalardan dolayı Surlu birçok aile de ev kiraları daha uygun olduğu için Bağlar semtine geliyordu. Dün gece başlayan operasyonlar neticesinde artık hem Surlu hem de Bağlarlı ailelerin çadır kurmaktan başka seçenekleri yok.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, ilçede sık sık düzenlenen gösteriler ve bir anda parlayan çatışmalar Sur'un eski, Bağlar'ın yeni sakinlerini kaygılandırıyor.

Sur'un Hasırlı Hacı Mahmut Sokağı'nda yaşayan Mahfuz Eryılmaz, ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilince evini terk etmek zorunda kalıp iki çocuğu ve eşiyle birlikte taşındığı Bağlar'da çatışmaların ortasında kaldığını söylüyor.

Mahfuz, çatışmaların yine Sur'u terk edip Kaynartepe'ye taşınan bir komşusunu ziyarete gittiklerinde başladığını belirtip "Kaynartepe Mahallesi'ne taşınan bir komşumuza akşam ziyarete gittik. Bir anda silahlar patladı" dedi.

 

Mahfuz tanık olduklarını şöyle anlattı:

 

"Biter diye biraz bekledik ama sesler ve çatışma şiddetlenince eve dönmeye karar verdik. Aralardan kaçarak geldik, eve zor ulaştık. Bizim gibi yüzlerce insan oradan kaçıyordu."

"Bağlar da karışık ve tanıdığım birçok aile o bölgeye taşındı. Artık yeni bir ev de kiralayamaz insanlar. Çadır kurmaktan başka seçenek kalmadı bize."

Mahfuz, Sur'da yasak ilan edilmesinden bir ay sonra taşınmış Bağlar'ın Beş Nisan Mahallesi'ne. "Evdeki tüm eşyam, üç bin lira param Hasırlı'daki evde kaldı. Hiçbir şey alamadık" diyor.

 

'Nereye kadar böyle devam edecek?'

 

Bağlar'da sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Mahfuz Eryılmaz ve ailesi gibi yüzlerce aile, Kaynartepe Mahallesi'ni terk etmek zorunda kaldı.

Bunlardan biri de Hasırlı'dan çıkan ve üç ay önce Bağlar Kaynartepe Mahallesi'ne taşınan Muharrem Şen. Şen yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Dün gece orada olaylar başlayınca yasak ilan edildi. Bu evi de terk etmek zorunda kaldım. Eşimi ve çocuklarımı Batman'a akrabalarımın yanına gönderdim. Ben de Ofis'te kalan bir akrabamın evinde kalacağım. Nereye kadar böyle devam eder bilmiyorum."

Sur'daki evleri yıkılan Muharrem'in ailesine ait tüm eşyalar da orada kalmış. Yedi çocuğuyla ortada kaldığını söyleyen Muharrem'e ve ailesine yakınları, dostları birkaç parça eşya ve battaniye vermiş.

"Kendimizi buraya ait hissetmedik. Evimiz orası" diyen Bağlar'ın yeni sakinleri, yasağın kalkması halinde Sur Hasırlı Mahallesi'ndeki kendi evlerine döneceklerini söylüyor.

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