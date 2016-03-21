Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Bağlar'dan ilk görüntüler
21 Mart 2016 13:55
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, yaklaşık 1 hafta süren sokağa çıkma yasağı, sabah saat 06.00 itibariyle kaldırıldı. Çatışmaların çıktığı mahallelerdeki bazı evler kullanılamaz hale gelirken, birçok aracın ateşe verildiği görüldü.
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Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, evlerini terk eden vatandaşlar tekrar yerleşim yerlerine dönerken, birçok evin çıkan çatışmalarla kullanılamaz hale geldiği görüldü. Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan hemen her iş yerine kurşun isabet ederken, bazı iş yerleri de camları kırılarak hırsızların hedefi olmuş.
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Bağlar'da sokağa çıkma yasağı kalktı Yasağın ilan edildiği Kaynartepe Mahallesi’ndeki evlerine giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yasağın kalkmasıyla birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, evlerinin kapılarının kırıldığını gördü.
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Öte yandan, Nükhet Coşkun Caddesi üzerindeki esnafın, artan hırsızlıkları önlemek amacıyla elektrik direğine yerleştirdiği güvenlik kameraları da kurşunların hedefi oldu