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Diyarbakır Bağlar’da sokağa çıkma yasağı bugün kaldırılıyor

Bağlar’da yasak 15 Mart’ta ilan edilmişti

20 Mart 2016 20:55

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sabah 06.00 itibariyle kaldırılacak.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta PKK’nın gençlik yapılanması YPS’nin yol kesmesi üzerine ve polisle çatışmanın çıkması üzerine ilan edilen yasağın yarın sabah itibariyle kaldırılacağı duyuruldu. Sur’da 2 Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi üzerine ilçeden göç edenler Bağlar’a yerleşmişti. Bağlar’da da çatışmalar yaşanınca bu kez ilçenin hem eski sakinleri hem de yeni misafirleri başka bölgelere göç etmişti.

 

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