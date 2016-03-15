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Diyarbakır Bağlar'da çatışma

Birçok semtten yoğun silah sesleri ve patlamaların duyulduğu bildirildi

15 Mart 2016 03:16

Diyarbakır'dan birçok semtinde bu akşam PKK'nın şehir yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri) ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde yoğunlaşan çatışmalarda YPS'liler tarafından bazı araçlar yol kapatılması amacıyla yakıldığı öne sürüldü. Birçok semtten yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Yaralıların olduğu iddia edildi.

Diyarbakır Bağlar'da çekildiği iddia edilen video:

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