Diyarbakır Bağlar'da çatışma

Diyarbakır'dan birçok semtinde bu akşam PKK'nın şehir yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri) ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde yoğunlaşan çatışmalarda YPS'liler tarafından bazı araçlar yol kapatılması amacıyla yakıldığı öne sürüldü. Birçok semtten yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Yaralıların olduğu iddia edildi.

Diyarbakır Bağlar'da çekildiği iddia edilen video: