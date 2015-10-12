Emniyet IŞİD'e yoğunlaşırken, Akşam katliamın failini buldu: Talimat Esad'dan, bomba PKK'dan!

Emniyet, Ankara katliamında canlı bombaların IŞİD militanı olabileceği yolundaki izler üzerine yoğunlaşırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın iş adamlarından Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu bünyesindeki Akşam gazetesi, saldırı için talimatın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı El Muhaberat tarafından verildiğini, bombanın ise PKK'dan olduğunu iddia etti.

Gazetenin bugünkü nüshasında (12 Ekim 2015) "Talimat Esad'dan, bomba PKK'dan" başlığıyla verilen manşet haberde, "Yapılan değerlendirmede son dönemde özellikle PYD ile yakınlaşan El Muhaberat saldırı için PKK'nın 'fedai' birimini taşeron olarak kullandı" iddiaları yer aldı.

Emniyet ne demişti?

Emniyet birimlerinin, Ankara’daki saldırının failleri olarak Adıyaman’da örgütlenen IŞİD'çilere yönelik araştırması, gözleri Tel Abyad’da faaliyet gösteren ‘Dokumacılar’ adlı gruba çevirdi. Ankara’daki canlı bombalardan biri olabileceği belirtilen, Suruç canlı bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz de Adıyaman'daki 'Dokumacılar' grubundan olması canlı bombalardan birinin Alagöz olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi.

Akşam gazetesinin bugünkü birinci sayfası şöyle: