Rus haber ajansı: IŞİD, Türkiye'ye İncirlik Üssü'nü açtığı için saldırdı

100 IŞİD elemanının Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu yönündeki iddiayı geçtiğimiz ay gündeme getiren Rus Haber Ajansı Sputnik, Ankara'daki katliama ilişkin de bir iddia ortaya attı. Sputnik, Ankara'da gerçekleşen terör eylemini büyük ihtimalle IŞİD'in gerçekleştirmiş olabileceğini iddia etti. Ajans, saldırının Türkiye'nin hava üslerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine açmasından dolayı yapıldığını öne sürdü.

Haber ajansı, "Ankara'da tren garı önünde 95 kişinin yaşamını yitirdiği ve 246 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD'in Türkiye'ye gönderdiği 100 kişilik ekip içinde yer alan 2 Türkiye vatandaşının yapmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı" diye yazdı.

Sputnik, 29 Eylül tarihinde yayınladığı haberde, 100 IŞİD militanının Türkiye'de eylem hazırlığında olduğunu gündeme getirmişti.

Rus haber ajansının iddiasına göre, Türkiye'nin hava üslerini IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerine açması, sınır kontrolünü yoğunlaştırması ve ülke çapında IŞİD militanlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirmesi, örgütün Türkiye'ye karşı eylem kararı almasına yol açtı.