IŞİD dergisi Ankara saldırısının sinyallerini mi verdi?

Ankara’daki bombalı saldırıda IŞİD üzeride durulurken, örgütün Kostantiniyye dergisinin 3. sayısından intihar saldırılarıyla ilgili yazıların olduğu ortaya çıktı.

İslam Devleti Al-Hayat Medya Merkezi’ tarafından hazırlanan derginin, 15 Eylül’de PDF formatında çıkan son sayısında, istişhadi operasyonların yani intihar eylemlerinin caizliği ve fazileti kapağa taşındı. Cumhuriyet'teki habere göre, dergide, intihar eylemlerine ilişkin yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Bir Müslümanın çok sayıdaki kafirlerin içine, helak olacağını bildiği halde tek başına onlara saldırması caizdir. Onların günümüzdeki bu ameliyeleri bilmemelerinin sebebi; bu amelin yeni bir amel oluşu değil, bilakis günümüzdeki teknoloji, patlayıcı, silah ve tekniklerin o günde olmadığındandır.”