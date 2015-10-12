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Ankara'daki katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat: 5 kişinin kimliği bedenleri deforme olduğu için belirlenemedi, canlı bombalar bu 5 kişi arasında

12 Ekim 2015 02:33

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde, Ankara Tren Garı'nın önünde bulunan alanda gerçekleşen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 97'ye yükseldiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin 92'sinin kimliklerinin tespit edildiğini açıklayan Başbakanlık Koordine Koordinasyon Merkezi, kimlik tespiti yapılan 91 kişinin naaşının ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Başbakanlık Koordine Koordinasyon Merkezi, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği "Barış Mitingi"ne giden grubun kortej oluşturduğu bölgede saat 10:04'te meydana gelen patlamanın iki erkek canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini, canlı bombaların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'daki terör eyleminde, 1'i Filistin vatandaşı bir sivil olmak üzere, hayatını kaybedenlerin sayısı 97 olmuştur. Hayatını kaybedenlerden 92 kişinin kimlik tespiti yapılmıştır. Kimlik tespiti yapılan vatandaşlarımızdan 91 kişinin naaşı ailelerine teslim edilmiştir.

Doğan Medya Grubu Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, kimlikleri tespit edilemeyen 5 kişinin bedenlerinin ciddi oranda deforme olduğunu ve canlı bombalardan ikisinin bu 5 kişiden biri olduğunu açıkladı. İlk bulgulara göre, canlı bombalardan birinin yelek giydiğinin, diğerinin ise sırt çantası taşıdığının tespit edildiğini söyleyen Fırat, 100 kişilik bir ekip oluşturulduğunu ve 1 haftalık MOBESE görüntüleri ile, telefon ve sosyal medya trafiğinin incelendiğini söyledi. 

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