Rus haber ajansından Ankara katliamı için IŞİD iddiası

Rus haber ajansı Sputnik, Ankara'da Barış Mitingi öncesinden gerçekleşen bombalı saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etti. Ajans, "saldırının Türkiye'nin hava üslerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine açmasından dolayı yapıldığını" öne sürdü.

Haber ajansı, “Ankara'da tren garı önünde 97 kişinin yaşamını yitirdiği ve 246 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD'in Türkiye'ye gönderdiği 100 kişilik ekip içinde yer alan 2 Türkiye vatandaşının yapmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı" diye yazdı. Sputnik, 29 Eylül tarihinde yayınladığı haberde 100 IŞİD militanının Türkiye'de eylem hazırlığında olduğunu gündeme getirmişti.

Rus haber ajansının iddiasına göre Türkiye'nin hava üslerini IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerine açması, sınır kontrolünü yoğunlaştırması ve ülke çapında IŞİD militanlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirmesi, örgütün Türkiye'ye karşı eylem kararı almasına yol açtı.