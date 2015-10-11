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Ankara'da hayatını kaybeden Resul Yanar'ın babası: Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz!

"Eğer, Selahattin Demirtaş deseydi, ‘Biz seni başkan yapacağız’, biz bugünleri görmezdik. Başkanlık istiyor adam, 400 milletvekili istiyor"

11 Ekim 2015 22:35

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamalarda hayatını kaybeden Manisalı Resul Yanar’ın babası Cafer Yanar, olanlara rağmen yine de barış istediklerini, savaş istemediklerini söyledi. Ankara'daki katliamın sebebinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olamaması olduğunu iddia eden Resul Yanar, "Eğer, Selahattin Demirtaş deseydi, ‘Biz seni başkan yapacağız’, biz bugünleri görmezdik. Başkanlık istiyor adam, 400 milletvekili istiyor. Sevdirsin kendini millete 400 milletvekili versin” dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden Resul Yanar’ın Azimli Mahallesi’nde oturan acılı babası Cafer Yanar, “Biz barış için bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ne diyeyim, yalvarıyoruz. Peşimizi yine bırakmıyorlar yine bırakmıyorlar. Ne yapacağız. Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Savaştan kimse bir şey anlamaz ki. Kimsenin kârı yoktur. Barıştan, kardeşlikten güzel ne var" diye konuştu "Ankara’da tuzak hazırlamışlar" diyen Yanar, şöyle devam etti:

"Biz bunu biliyoruz. Ama biz yine barış istiyoruz. 10 tane gitse, 20 tane gitse 100 tane de gitse biz yine barış istiyoruz. Hainlerin Allah belasını versin. Allah’ın izniyle yine bir gün uzağa giderler. İnşallah onlar da aynı acıyı çekerler. Allah büyüktür. Eğer, Selahattin Demirtaş deseydi, ‘Biz seni başkan yapacağız’, biz bugünleri görmezdik. Başkanlık istiyor adam, 400 milletvekili istiyor. Sevdirsin kendini millete 400 milletvekili versin.”

 

"Eğer biz 400 milletvekili vermiş olsaydık yani bu olaylar olmayacak mıydı?"

 

Resul Yanar’ın kayını Selami Yıldız da oraya giden vatandaşların barış için gittiğini söyledi. Yıldız, “Buradan, Manisa’dan üç tane vatandaşımız hayatını kaybettiyse, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız için çok üzgünüz. Bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız ‘400 milletvekili verin, böyle bir şey olmayacak’ dedi. Türkiyemiz, 81 ilimiz buna izin vermediği için maalesef bu türlü üzücü olayları yaşıyoruz. Eğer biz 400 milletvekili vermiş olsaydık yani bu olaylar olmayacak mıydı? Eğer biz onu başkan yapsaydık bu olaylar yaşanmayacak mıydı, bu acılar yaşanmayacak mıydı? Tek başına ülkeyi yönetmekten vazgeçmiyorlar” diye konuştu. 

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