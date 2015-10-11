Ankara Valiliği: Bombalı saldırı nedeniyle okulların tatil edilmesi söz konusu değil

Ankara Valiliği, en az 97 kişinin can verdiği bombalı saldırı nedeniyle kentte okulların tatil edileceği öne sürüldü. Valilik, okulların tatil edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Valilik basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "10 Ekim Cumartesi yaşanan terör saldırısı nedeniyle bazı basın ve yayın organlarında Ankara'da okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili yayınlara yer verildiği" kaydedildi.

Açıklamada, 12 Ekim Pazartesi ve ondan sonraki günlerde tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği belirtilerek, okulların tatil edilmesinin söz konusu olmadığı duyuruldu.