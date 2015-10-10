Patlamada hayatını kaybedenler arasında 9 yaşında bir çocuk da var

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen 2 patlamada hayatını kaybedenler arasında, 9 yaşındaki Veysel Atılğan'ın da bulunduğu açıklandı. Kaldırıldığı İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybeden Veysel'in, mitinge katılmak için babasıyla birlikte alana geldiği, patlamada babasının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi İbrahim Atılğan ve yanında getirdiği 9 yaşındaki çocuğu Veysel Atılğan hayatını kaybetti. İbni Sina Hastanesi önünde bekleyen Nezahat Atılğan ise haberi aldığında yıkıldı. Evrensel gazetesinin haberine göre, eşini ve çocuğunu kaybeden Atılğan, “Yavrum seni nasıl toprağa vereceğim. Yavrum...” diye feryat etti.