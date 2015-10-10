T24 LogoT24 Logo
Gündem

Patlamada hayatını kaybedenler arasında 9 yaşında bir çocuk da var

Veysi Atılğan, mitinge katılmak için alana birlikte geldiği babasıyla birlikte hayatını kaybetti

10 Ekim 2015 20:35

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen 2 patlamada hayatını kaybedenler arasında, 9 yaşındaki Veysel Atılğan'ın da bulunduğu açıklandı. Kaldırıldığı İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybeden Veysel'in, mitinge katılmak için babasıyla birlikte alana geldiği, patlamada babasının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi İbrahim Atılğan ve yanında getirdiği 9 yaşındaki çocuğu Veysel Atılğan hayatını kaybetti. İbni Sina Hastanesi önünde bekleyen Nezahat Atılğan ise haberi aldığında yıkıldı. Evrensel gazetesinin haberine göre, eşini ve çocuğunu kaybeden Atılğan, “Yavrum seni nasıl toprağa vereceğim. Yavrum...” diye feryat etti. 

ETİKETLER

ankarapatlamabarış mitingiveysi atılğanibrahim atılğan

İlgili Haberler

Ankara'daki patlamada ilk yaralı listeleri açıklandı

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin yayımladığı listede 182 kişi var.

Ankara'da patlamanın yaşandığı bölgeye gelen bakanlara protesto

İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanları protestolar nedeniyle bölgeyi terk etti

Ankara'da patlama oldu; Twitter ve Facebook yavaşlatıldı

Suruç katliamı ve TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik operasyonlarının ardından da sosyal medyaya yavaşlatma uygulanmıştı

Ankara saldırısında HDP'li milletvekili adayı da hayatını kaybetti

Kübra Meltem Mollaoğu, HDP İstanbul 1.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayıydı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24