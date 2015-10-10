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Ankara saldırısında HDP'li milletvekili adayı da hayatını kaybetti

Kübra Meltem Mollaoğu, HDP İstanbul 1.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayıydı

10 Ekim 2015 20:09

Ankara’daki bombalı saldırıda HDP İstanbul 1.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı Kübra Meltem Mollaoğlu da hayatını kaybetti.

Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin düzenlediği Barış Mitingi’nde patlatılan bombalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükselirken yaşamını yitirenlerin kimlikleri de netleşmeye başladı. 

Ankara’daki mitinge katılan Milletvekili Adayı Mollaoğlu, @kubramollaoglu isimli Twitter hesabından yaptığı son paylaşımında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yan yana çekilmiş fotoğraf ile “Sultanbeyli halk buluşmamızda Eş genel başkanımız Sn.Selahattin Demirtaş ile birlikteyiz.İNADINA BARIŞ,İNADINA HDP” mesajı paylaşmıştı.

Mollaoğlu diğer HDP yöneticileriyle de birlikte çektirdiği fotograflarını Twitter'dan paylaşmıştı.

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