ABD, Rusya, İngiltere ve AB'den Ankara'daki patlama için açıklama

Ankara’da Barış Mitingi için toplanan kalabalığa yönelik olarak gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin ABD, İngiltere ve Rusya’dan da kınama mesajı geldi. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Hepimiz birlik içinde teröre karşı durmalıyız” denildi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore bombalama görüntülerinin “şok edici” olduğunu belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği açıklandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada “Ankara'daki son saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Hepimiz birlik içinde teröre karşı durmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Ali Kupeli'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da 86 kişinin ölümüne ve 186 kişinin de yaralanmasına sebep olan bombalı saldırının ardından bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırı kınanırken vatandaşlara teröre karşı birlik olma çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD, bugün Ankara’da barış yanlısı göstericilere karşı gerçekleştirilen çirkin terör saldırısını kuvvetle kınıyor. Türk toplumuna ve özellikle olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Türkiye ve bölgede yaşanmakta olan şiddetin ışığında, Türkiye vatandaşlarının, özellikle bu sefer yeniden barışa adanması ve teröre karşı birlik olması önemli. Paylaştığımız terör tehdidine karşı mücadelede Türkiye ile beraber çalışmaya devam etmekteki kararlığımızı teyit etmek adına Türkiye toplumunun yanındayız."

Putin'den taziye telgrafı

Ankara’da meydana gelen patlama nedeni ile Kremlin’den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği belirtildi. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada Putin’in Erdoğan’a bir telgrafla taziyelerini ilettiği ve yaralılara acil şifa dilediği ifade edildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bombalama görüntülerinin “şok edici” olduğunu belirtti. Moore mesajında, “Ankara'daki bombalama görüntülerini görünce şok oldum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerim. Düşüncelerim yaralananlar ve sevdikleriyle. Bu tarz terör olayları insanlık dışıdır ve hiçbir durumda kabul edilemez. Londra'daki 7/7 bombalı saldırısını yaşamış biri olarak; şimdi zaman, herkesin sakin ve ölçülü tepki vermesi zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Haber ise Twitter'daki mesajında, “Barışçıl göstericilere yönelik bu elim saldırı karşısında derin üzüntü ve şok içerisindeyim. Kederli ailelerin, dostların ve barış ortamı bu kadar zalimce bozulan tüm Türkiye vatandaşlarının acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.