Ankara'daki patlama haberlerine yayın yasağı

RTÜK, Başbakanlık'ın, Ankara'da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen ve en az 95 kişinin hayatını kaybettiği patlama hakkında geçici olarak yayın yasağı getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Başbakanlık konuya ilişkin geçici olarak yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" ifadesine yer verildi.

Başbakanlık tarafından RTÜK"e gönderilen yayın yasağına ilişkin kararda ise şunlar kaydedildi:

"15 Şubat 2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun 7. maddesinde 'milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda' geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen terörist saldırı da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür."