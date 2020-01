Bir gün sonra Ankara: Ne güzeldi sevdiklerimize sarılmak...

Karanlık günde Ankara

Işıl Sarıyüce*

Saat akşamüstü 6. Karanlık çöküyor kapkara Ankara’nın üstüne. Geleli daha 24 saat olmadı ama gördüklerim ve işittiklerim yıllara yetecek acı.

Sonra Sıhhiye Meydanı. Yani dün gerçekleşseydi eğer Barış Yürüyüşü'nün sonlanacağı yer. Her eyleme, her protestoya katılan ve devrimci sloganlar atan o grup vardı. "Sıradan insan, sokaktaki insan" yani örgütlü olmayan kalabalık yoktu meydanda. Korkmuş olmalılar diye düşündüm. Her eylemde gazlı, sulu, bazen plastik mermili görüntüleri geride bıraktı Türkiye aylardır. Artık canlı bombalar patlıyor ve topluma bir korku siniyor diye düşündüm.