Ankara'daki katliamda oğlunu kaybetti: Erdoğan'ın başı sağ olmasın!

Ankara’daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamalarda hayatını kaybeden Orhan Işıktaş’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Işıktaş'ın annesi Müzeyyen Işıktaş, "Herkesin başı sağolsun. Bir tek Erdoğan’ın başı sağ olmasın" dedi.
Evrensel'in haberine göre, Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 25 yaşında Orhan Işıktaş’ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde Çamtepe gişelerinden konvoyla karşılanarak ikamet ettiği Tarsus’a bağlı Zübeyir köyünde defnedildi.
Binlerce kişinin katılım gösterdiği cenaze törenine Işıktaş’ın annesi Müzeyyen Işıktaş’ın sözleri damga vurdu. Müzeyyen Işıktaş, "Orhan, Ankara’ya barış için gitti. Barış için gidenleri öldürdüler. Herkesin başı sağolsun. Bir tek Erdoğan’ın başı sağ olmasın’’ diye konuştu. Işıktaş’ın cenazesi alkışlar ve sloganlar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.